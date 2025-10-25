SPIEL Essen ist den Besuchern viel Geld wert – „Wollen bis zu 2.000 Euro ausgeben“

In Essen wird wieder gewürfelt, geworfen und Karten gemischt: Die Messe SPIEL ist bereits in vollem Gange. Schon seit Donnerstag, dem 23. Oktober, sind die Türen für Spiele-Enthusiasten geöffnet und sollen noch bis Sonntag, den 26. Oktober, für lächelnde Gesichter und etwas leerere Geldbeutel sorgen.

Schließlich kann man vor Ort nicht nur allerlei Spiele testen, sondern auch reichlich neue Games kaufen. DER WESTEN hat sich vor Ort einmal umgehört: Wie viel Geld wollen die Leute ausgeben?

SPIEL in Essen ist den Besuchern viel Geld wert

Denn klar: Wer auf die SPIEL kommt, weiß – billig wird das Ganze nicht. Schon bevor man überhaupt die Messe betritt, warten mehrere Ausgaben. Eintritt, Parken, Garderobe, ein Happen zu essen – da kommt schnell was zusammen. Je nach Gruppengröße kann so ein Tag, noch bevor man ein Spiel gekauft hat, locker mehrere Hundert Euro verschlingen.

Wie das? Nun, ein Blick auf die Preise zeigt: Das Tagesticket für Erwachsene liegt bei 23,50 Euro (ab dem 7. Oktober 2025), Kinder zahlen 15 Euro, und ermäßigte Besucher kommen mit 20,50 Euro rein. Dazu kommen noch mal drei Euro für die Garderobe – und wer seinen Rucksack abgeben möchte, legt an anderer Stelle weitere drei Euro drauf (>> wir berichteten). Ganz zu schweigen von den Parkgebühren oder dem Bahnticket, je nachdem, wie man anreist.

Spiele-Liste und viel Bargeld – viele haben sich vorbereitet

Und wer – wie Erik E. (36) und David T. (47) – sogar aus Schweden anreist (>> wir berichteten) und das komplette Wochenende bleibt, der zahlt natürlich noch das Hotel oben drauf. Wie teuer das Ganze wird? Das will der 36-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN nicht verraten – nur so viel: „Es ist auf jeden Fall ein teures Wochenende.“ Auch Alexandra aus Ungarn und ihr Freund aus Italien sind mit dabei – und sie haben Großes vor. Ihr Ziel: testen, zocken, kaufen.

Melanie H. und Mara S. haben viel vor: Sie möchten einige neue Spiele auf der Messe SPIEL in Essen ergattern. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Und Letzteres läuft schon richtig gut. Denn ihr Trolley ist bereits um 12 Uhr mittags – also gerade mal zwei Stunden nach Messebeginn – bis obenhin vollgestopft. „Wir wollen bis zu 2.000 Euro ausgeben. Auf unserer Liste stehen über 100 Spiele“, erzählt Alexandra lachend. Ganz schön heftig? Für viele Besucher offenbar völlig normal. Auf die Frage, wie sie das alles mit nach Hause bekommen, grinsen sie nur und meinen: „Das muss dann einfach ins Auto gehen.“

Spiele-Fans geben zu: So viel wollen sie ausgeben

So auch bei Mara S. (48) und Melanie H. (41). Die beiden sind bestens vorbereitet – inklusive prall gefülltem Geldbeutel. „Ich hab rund 1.000 Euro dabei“, sagt Mara. „Und natürlich auch die Karte – nur um sicherzugehen.“ In ihrer Tasche stapeln sich bereits mehrere Spiele – und klar: Das war erst der Anfang. Auch Melanie hat Großes vor: „Viele Spiele stehen auf der Liste“, verrät sie schmunzelnd. Und was hat sie im Portemonnaie? „Also ich hab rund 700 Euro dabei.“

Alexandra aus Ungarn und ihr Partner aus Italien sind extra für die SPIEL in Essen angereist. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Auch Lukas J. (29) aus Bielefeld hat sich schon bestens vorbereitet – im Rucksack Snacks, im Kopf eine Einkaufsliste und im Portemonnaie satte 500 Euro. Für Sandra (35) und ihren Mann Timo (38) aus Düsseldorf ist die SPIEL inzwischen Tradition. „Wir nehmen uns jedes Jahr einen Tag frei und gönnen uns was“, sagt sie lachend. Dieses Jahr haben sie zusammen 800 Euro eingeplant – „plus Reserve, falls wir uns wieder nicht bremsen können.“

Am Ende ist klar: Auf der SPIEL in Essen geht’s nicht nur ums Zocken, sondern um die Leidenschaft dahinter. Und bei all den tollen Erinnerungen – und natürlich den zahlreichen neuen Spielen – ist so ein leerer Geldbeutel schon zu verkraften.