Riesen-Andrang für Spiel 2025 in Essen erwartet – mehr Besucher als jemals zuvor

Die SPIEL Essen 2025 steht in den Startlöchern und bricht erneut alle Rekorde! Carol Rapp, Geschäftsführerin des Merz Verlags, und Robin de Cleur, Kommunikationsdirektor des Verlags, präsentierten auf der Pressekonferenz beeindruckende Zahlen und spannende Neuerungen.

Die weltgrößte Brettspielmesse wächst weiter und zieht immer mehr Besucher an. Zum Start am Donnerstag (23. Oktober) werden noch mehr Besucher als jemals zuvor erwartet.

Noch größer – SPIEL Essen 2025 bricht Rekorde

Die Messe ist dieses Jahr die größte SPIEL aller Zeiten. Erstmals wird eine zusätzliche siebte Halle genutzt, wodurch die Ausstellungsfläche auf gigantische 77.500 m² wächst – ein Plus von satten 13,14 % im Vergleich zu 2024. Die Aussteller haben sämtliche Flächen belegt. Insgesamt präsentieren sich 9XX Unternehmen aus 50 Ländern.

++ Kurz vor Spielemesse in Essen – Veranstalter muss Besucher warnen ++

Das internationale Flair der SPIEL Essen 2025 wird deutlicher denn je: Zum ersten Mal sind die Philippinen vertreten, und Irland sowie Vietnam feiern ihr Comeback. Die Messe, die für ihre Vielfalt bekannt ist, unterstreicht damit einmal mehr ihren Status als Weltleitmesse für Gesellschaftsspiele. Die Teilnahme von vier Kontinenten spricht für ihre globale Bedeutung.

Besucherrekorde: SPIEL Essen 2025 zieht die Massen an

Die SPIEL Essen 2025 wird diesmal wohl 220.000 Besucher begrüßen – eine Steigerung gegenüber den 204.000 Menschen im Vorjahr. Der Samstag und der Freitag sind bereits ausverkauft. Für Donnerstag und Sonntag gibt es noch wenige Karten. Damit jeder Interessierte teilnehmen kann, hat der Merz Verlag die Tickets erstmals auf Tageskarten umgestellt.

Noch mehr News:

Dank der Tageskarten und einer neuen Halle können trotz der hohen Nachfrage mehr Menschen zugelassen werden. Ein ausführlicher Artikel über die neue Ticketregelung ist online verfügbar. Hier zeigt sich erneut, wie flexibel die Organisatoren auf die wachsende Begeisterung reagieren, ohne den Veranstaltungsrahmen zu sprengen.

Auch das Programm der SPIEL Essen 2025 lässt keine Wünsche offen. Mit 1.719 gemeldeten Neuheiten wird die Brettspielwelt erneut überrascht. Die besten 921 Titel aus dieser Fülle dürfen ihre Premiere auf der Neuheitenschau feiern. Hier kommen Spiele-Profis und Fans voll auf ihre Kosten.