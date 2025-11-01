Spektakuläre Show kommt nach Essen – Kult trifft auf Topspeed

Autofans können sich schon mal den Kalender markieren, denn die Essen Motor Show 2025 verspricht spektakuläre Highlights. Vom 29. November bis zum 7. Dezember (Preview Day: 28. November) verwandeln über 500 Aussteller aus 16 Ländern die Messe in eine Bühne für Geschwindigkeit, Design und Leidenschaft.

Neun Hallen voller Highlights erwarten die Besucher, darunter Premieren neuer Fahrzeuge, spannende Shows und einzigartige Spezialaktionen. Tickets gibt es ab sofort im Onlineshop der Essen Motor Show für 20 Euro.

Stars der Automobilkultur in Essen

Vom Maybach Exelero bis zu einem elektrifizierten VW Käfer – die Auswahl beeindruckt. Der legendäre Maybach Exelero, ein Einzelstück mit 351 km/h Topspeed, wird in der Mercedes-Fan World in Halle 3 erstmals in Essen live präsentiert. Besonders spektakulär: Ein VW Käfer, den ein 612 PS starker Tesla-Motor antreibt, und ein getunter VW T2 Kleinbus mit 300 PS. In Halle 5 setzt die tuningXperience auf rund 150 Privatfahrzeuge, die zeigen, wie kreativ Tuning-Fans in ganz Europa sind.

Fans von Performance und Motorsport kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. In Halle 8 können Besucher nicht nur aktuelle Rennfahrzeuge bestaunen, sondern auch Kontakte knüpfen. Mit dabei ist das Girls Only Team von Giti Tire, das einzige rein weibliche Motorsport-Team. Der ADAC präsentiert Highlights aus Rennserien wie der DTM und der Deutschen Rallye-Meisterschaft, während es in Halle 3 um Performance pur geht – mit sportlichen Serienmodellen von Ford und ausgefallenen Fahrwerken.

Spannung, Action und Motorsport made in Essen

Tuning und Lifestyle sind untrennbar mit der Essen Motor Show verbunden. Große Namen wie 3M, Sonax und LCE Performance zeigen ihre neuesten Trends und spektakuläre Projektfahrzeuge. Besonders aufregend: Am Preview-Tag enthüllt die Initiative TUNE IT! SAFE! wieder ein Polizeifahrzeug im Tuning-Look.

Auch Liebhaber klassischer Automobile kommen in Essen auf ihre Kosten. Der Classic & Prestige Salon in den Hallen 1 und 2 zeigt Oldtimer, hochwertige Youngtimer und exklusive Sportwagen. Für Fans der Automobilgeschichte ist diese Ausstellung ein absolutes Highlight. Dabei wird schnell klar: In Essen gibt es ein fulminantes Finale, bei dem nur Sieger die Hallen verlassen – Fans wie Aussteller.