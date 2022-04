Sparkasse in Essen: Große Neuerung geplant! Für Kunden soll sich einiges ändern

Essen. Du bist Kunde der Sparkasse in Essen? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Es wird sich einiges ändern.

Die Sparkasse in Essen hat einiges vor: 2021 sind bereits rund 1,8 Millionen Euro in die Modernisierung der Filialen Karnap und Bäuminghausstraße in Altenessen-Süd geflossen. Und wie die Sparkasse in einer Pressemitteilung bekanntgibt, steht 2022 die Renovierung der Filiale ein Borbeck an.

Sparkasse in Essen: Es kommt etwas Neues auf die Kunden zu. Foto: imago / xBEAUTIFULxSPORTSKJPetersx

Sparkasse in Essen plant weitere Änderungen

Dafür sollen zwei Millionen Euro aufgewendet werden. Die Sparkasse will dabei umstellen auf energiesparende LED-Beleuchtung.

„Die Investitionen in unseren Filialstandorten haben für uns eine hohe Bedeutung, denn Sichtbarkeit und persönliche Ansprechpartner im Stadtgebiet gehören auch im digitalen Zeitalter zu unserem Markenkern. Auch, wenn wir bis Ende 2023 acht Filialen mit benachbarten Standorten zusammenlegen, werden wir weiterhin flächendeckend vertreten sein und das größte Filialnetz in Essen anbieten“, erklärt Helmut Schiffer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Essen.

Sparkasse in Essen plant Filialen zusammenzulegen

Konkret soll das bedeuten: Jeder Essener soll einen festen Ansprechpartner in der Sparkasse „in einer akzeptablen Entfernung von deutlich weniger als fünf Kilometer erreichen können“.

Auch interessant, wenn du aus Essen kommst: Hier hat ein Polizist im Keller eine wirklich sagenhafte Entdeckung gemacht. (cf)