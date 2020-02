Sparkasse in Essen ergreift jetzt DIESE radikale Maßnahme

Essen. Wegen wiederholter Sprengungen von Geldautomaten ergreift die Sparkasse Essen nun drastische Maßnahmen.

Mehrere Geldautomaten in der Stadt werden komplett dicht gemacht. Andere Automaten der Sparkasse Essen sollen umgebaut werden und so vor Angriffen besser geschützt sein.

Essen/Sparkasse: Diese Automaten werden stillgelegt

In Essen betrifft die Stilllegung diese Automaten:

Bredeneyer Tor

Grüne Mitte

Altendorfer Straße im Quartier West

Auch die Automaten am Steeler Rott, an der Universität sowie am Höhenweg in Unterfrintrop bleiben zunächst außer Betrieb.

Umgebaut werden soll vier Automaten in der Stadt. Mit der Stilllegung der Geldautomaten sinkt die Zahl der Geräte der Sparkasse in Essen auf 110.

Im Bamlerpark am Berthold-Beitz-Boulevard und im Hölsterfeld hatten Unbekannte versucht, mit der Sprengung von Geldautomatten fette Beute zu machen – sie hinterließen allerdings nur einen Schaden (jg)