Sparkasse in Essen: Endlich! Darauf warten Kunden schon lange

In immer mehr Lebensbereichen greifen nach dem Corona-Lockdown neue Lockerungen. Am Montag öffneten in NRW die Kitas. Am gleichen Tag werden bei der Sparkasse in Essen weitere Filialen eröffnet.

Viele Standorte der Sparkasse in Essen waren während der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen worden. Zu groß war der Sparkasse das Risiko, dass sich Mitarbeiter und Kunden in den Filialen anstecken könnten.

Nun sieht die Sparkasse in Essen die Corona-Lage wohl derart entspannt, dass gleich sieben Filialen wieder öffnen. Aktuell sind in ganz Essen offiziell nur 78 Menschen Corona-positiv. 135 Menschen befinden sich in Quarantäne, über 750 Menschen haben die Infizierung überstanden. 41 Essener starben an Covid-19.

Die Sparkasse in Essen entschied folgende Standorte wieder zu öffnen:

Essen-West

Bredeney

Karnap

Stoppenberg

Stammhaus

Freisenbruch

Bergerhausen

Dort werden wieder Beratungen, Serviceleistungen oder Tresorbesuche von 9 bis 12 Uhr angeboten. Eine Terminabsprache ist vorab nicht nötig. Beratungen und Tresorbesuche mit vorheriger Terminabsprache werden an folgenden Tagen angeboten:

montags und donnerstags 14 bis 18 Uhr

dienstags, mittwochs und freitags 14 bis 16 Uhr

nach individueller Vereinbarung

Foto: dpa

Sparkasse Essen lässt einige Geschäftsstellen weiterhin geschlossen

13 der insgesamt 36 Geschäftsstellen der Sparkasse in Essen waren in Folge der Pandemie geschlossen worden. Dort waren die Mitarbeiter in der Zeit nur telefonisch erreichbar.

Die folgenden Filialen der Sparkasse in Essen bleiben weiterhin geschlossen: Borbeck, Schonnebeck, Steele-Horst, Altenessen-Süd. (jg)