Sparkasse in Essen schlägt Alarm! Kunden müssen höllisch aufpassen

Wie dreist kann man bloß sein? Immer wieder versuchen Betrüger und Kriminelle, an das Geld von ahnungslosen Kunden der Sparkasse in Essen zu kommen. Sie wenden verschiedene Maschen, Tricks und Betrügereien an – Hauptsache, sie bereichern sich an fremdem Geld.

Jetzt scheint es einen besonderen Anlass zu geben, der die Sparkasse in Essen zum Handeln zwingt – sie warnt ausdrücklich alle Kunden vor einer weiteren üblen Masche, die in der Vergangenheit leider Gottes bereits „erfolgreich“ aus Sicht der Kriminellen war.

Sparkasse in Essen schlägt Alarm!

Die Sparkasse in Essen warnt die Kunden vor dem sogenannten „Cash Trapping“, einer (neuen) Form des Diebstahls am Geldautomaten. Kriminelle versuchen dabei immer öfter, mit einer Verblendung Geldscheine abzufangen. Dadurch öffnet sich der Geldauswurf nicht, sobald das Geld im Schacht landet. Tückisch dabei: Damit die Scheine nicht wieder automatisch eingezogen werden, ist die Verblendung an der Innenseite mit Klebefolie versehen!

Für Kunden der Sparkasse in Essen wirkt alles so, als wäre der Geldautomat lediglich defekt. Wenn sie dann aber den Automaten verlassen, kommen die Täter, entfernen die Blende – und klauen das Geld! Immerhin kann man sich vor diesem miesen Verbrechen schützen.

Kunden müssen höllisch aufpassen

Die Sparkasse appelliert an die Kunden, immer genau hinzusehen, sollte sich die Geldausgabe nicht wie gewöhnlich öffnen. Vor allem dann, wenn der Automat auf dem Display keinerlei Fehlermeldung anzeigt. Kunden sollten dann die Klappe der Ausgabe überprüfen, daran leicht ziehen und rütteln, um zu sehen, ob eine Verblendung angebracht wurde.

Mehr News:

Man sollte auf jeden Fall beim Geldautomaten bleiben und einen Mitarbeiter der Sparkasse benachrichtigen, bei Automaten in Außenbereichen sogar die Filiale anrufen. Sollte außerhalb der Öffnungszeiten ein verdächtiger Fall stattfinden oder gar eine Verblendung gefunden werden, muss die Polizei informiert werden. Wichtig auch: Kunden sollten sich nicht von vermeintlich hilfsbereiten Fremden vom Automaten weglocken oder ablenken lassen.