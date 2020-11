Sparkasse Essen: Mann bekommt Brief und wird sauer – „Unverschämt“

Essen. Dieser Kunde der Sparkasse Essen ist total sauer. Als er dieses Schreiben in seinem Briefkasten findet, kann er nur mit dem Kopf schütteln.

Denn dieser Brief hält keine erfreuliche Nachricht für den Kunden der Sparkasse Essen bereit. Er muss künftig tiefer in die Taschen greifen.

Weil er so sauer darüber ist, teilt er in einer Facebookgruppe für Menschen aus Essen ein Foto seines Briefes. Er findet es „unverschämt“, vor allem in Zeiten von Corona, wo viele zurzeit in Kurzarbeit sind.

Bei der Sparkasse Essen will man mehr in digitale Bezahlverfahren investieren. Nur noch für die Bargeldauszahlung nutzen die meisten einen Automaten. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Weber

Sparkasse Essen: Gebühr erhöht

In dem Schreiben der Sparkasse Essen heißt es: „Um Ihnen weiterhin dieses komplette Leistungspaket bieten zu können, ist eine moderate Anpassung der Entgelte ab dem 1. Januar erforderlich: Dann beträgt das monatliche Entgelt für die Kontoführung 9 Euro. Eine Zusatz-Kreditkarte Standard kostet künftig 2,50 Euro pro Monat – eine Zusatz-Kreditkarte Gold 5 Euro pro Monat.“

Sollte der Kunde nicht mit der Änderung einverstanden sein, kann er bis Ende des Jahres fristlos seinen Vertrag kündigen.

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

Er ist nicht der einzige, der den Brief der Sparkasse Essen erhalten hat. Etliche Nutzer melden sich unter dem Post. Viele finden die Gebühr von 9 Euro zu viel und sagen, sie suchen sich eine andere Bank.

Diesen Brief hat der Kunden von der Sparkasse Essen erhalten. Foto: Privat

Das sagt die Sparkasse Essen

DER WESTEN hat bei der Sparkasse Essen nachgefragt, warum die Gebühren erhöht werden. Sprechern Nina Witt teilt mit: „Hierbei handelt es sich um ein Giro-Comfort-Konto. Wir haben die Gebühr angepasst, da wir ein geändertes Kundenverhalten bemerkt haben und auch mehr ins digitale Bezahlen investieren.“

Etwa einen Euro mehr, jetzt neun Euro, kostet die Kontoführungsgebühr. „Wir können den Service nicht zum Nulltarif anbieten. Dennoch verlangen wir im Vergleich zu anderen Banken einen angemessenen Betrag.“ Seit sechs Jahren wurde die Gebühr seitens der Sparkasse Essen nicht mehr erhöht. (ldi)

