Sparkasse Essen kündigt Tausende Konten – Kunden verpassen wichtige Frist

Gerade erst verloren Tausende Kunden der Sparkasse Oberhausen ihre Konten, weil sie einfach nicht auf die Schreiben ihres Geldinstituts reagierten (wir berichteten). Jetzt könnte auch Kunden der Sparkasse Essen das gleiche Schicksal treffen.

Konto-Inhaber aus Essen sollten jetzt mal ganz genau nachdenken, ob sie in den vergangenen Monaten Schreiben ihrer Kreditanstalt erhalten haben. Denn wer jetzt nicht bis Ende August reagiert, wird alles verlieren, warnt auch die WAZ.

Essener Sparkassen-Kunden müssen dringend handeln

Seit dem 1. Januar 2025 wurden die Kontogebühren bei der Sparkasse Essen wie bei vielen anderen auch erhöht. Dazu hatte sie Schreiben versendet, worin sie auf die Erhöhung der Kontogebühren hinwiesen und bat zur Unterschrift und damit zu Bestätigung dieser neuen Gebührenordnung.

Die Sparkasse Essen gab in den Schreiben die Frist 31. Juli 2025 vor. Doch wie sie jetzt laut WAZ ernüchternd feststellen musste, haben von den 238.000 kontaktierten Privathaushalten immer noch 2.300 Konto-Inhaber nach wie vor nicht auf die Bitte um Unterschrift reagiert. Und jetzt könnte es für einige richtig knapp werden.

Sparkasse versendete mehrere Schreiben

Wer jetzt allerdings der Sparkasse die Schuld in die Schuhe schieben will, weil er nicht ausreichend auf die neue Gebührenordnung hingewiesen wurde, dem können wir direkt den Wind aus den Segeln nehmen. Denn erste Schreiben mit Bitte um Kenntnisnahme und Unterschrift gingen bereits im Oktober 2024 an Essener Kunden der Sparkasse raus.

Im Dezember 2024 sowie im März dieses Jahres gingen dann sogar noch Erinnerungsschreiben raus, die Tausende Konto-Inhaber immer noch ignorierten. Auch wenn die Kündigungen darin bis zum 31. Juli 2025 angedroht wurden, so hätten Sparkassen-Kunden noch bis Ende August die allerletzte Gelegenheit, das Unheil abzuwenden. Was sie dafür dringend tun müssen und was hinter den Schreiben zu den Preisänderungen überhaupt steckt, kannst du in diesem Artikel der WAZ nachlesen >>>.