Sparkasse in Essen mit wichtiger Nachricht für Kunden – das musst du jetzt wissen

Achtung, Kunden der Sparkasse in Essen müssen jetzt auf etwas Wichtiges achten!

Denn das Kreditinstitut hat eine wichtige Nachricht, die wirklich alle Sparkassen-Filialen in Essen betrifft.

Sparkasse in Essen hat wichtige Nachricht für die Kunden

Als Kunde der Sparkasse in Essen kann es am Mittwoch vorkommen, dass man vor verschlossenen Türen steht. Denn, wie das Kreditinstitut mitteilt, werden am 17. November alle Filialen in der Ruhrmetropole bereits um 13 Uhr geschlossen.

Sparkasse mit dringender Warnung – auf diese 5 Dinge solltest du beim Weihnachtsshopping achten

Grund dafür ist eine Personalversammlung der Belegschaft der Sparkasse in Essen.

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 385 Sparkassen

Mehr als 300.000 Mitarbeiter

8.971 Zweigstellen und 380 Institute (2019)

Online-Banking ist auch bei der Sparkasse möglich

Sparkasse in Essen: Filialen bleiben am Mittwoch dicht

Wer jetzt jedoch Angst hat, am Mittwoch auf einmal ohne Bargeld auskommen zu müssen, der kann wieder aufatmen.

Denn obwohl die Schalter logischerweise ohne das erforderliche Personal geschlossen bleiben müssen, ist der SB-Bereich weiterhin in Betrieb. Das bedeutet, Geld kann auch weiter abgehoben, Kontoauszüge ausgedruckt und Überweisungen getätigt werden.

