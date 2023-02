Sparkasse in Essen plant Änderung – Kunden müssen sich umstellen

Auch in Zeiten des Online-Bankings setzen einige Verbraucher weiterhin auf den direkten Kontakt in den Bankinstituten. Schon bald müssen sich Kunden der Sparkasse Essen jedoch auf eine Umstellung gefasst machen. Einige von ihnen werden ihre gewohnte Filiale demnächst nicht mehr aufsuchen können.

Denn die Sparkasse Essen plant zwei Filialen zu einer zu fusionieren. Der Service soll jedoch weiterhin der gleiche bleiben.

Sparkasse in Essen: Filialen schließen sich zusammen

Die Sparkasse Essen legt im März ihre Filialen Freisenbruch und Steele zusammen. Ab dem 27. März findet die Beratung und Betreuung somit nur noch in Steele statt. „Mit einer Entfernung von 2,5 Kilometer zum ursprünglichen Standort sind wir weiterhin nah bei unseren Freisenbrucher Kunden. Sie treffen in Steele auf viele bekannte Gesichter und können sich auf die gewohnte Service- und Beratungsqualität verlassen“, betont Vorstandsvorsitzender Helmut Schiffer.

+++ Essen: Gaspreis-Kunden aufgepasst! Stadtwerke warnen vor fieser Betrugsmasche +++

Die Filiale Freisenbruch ist die fünfte von acht kleineren Filialen, die seit Anfang 2022 auf größere Standorte in der Nachbarschaft übergeleitet werden. Die Zusammenführung erklärt das Geldinstitut mit dem veränderten Nutzungsverhalten der Kunden. Für eine Beratung würden Kunden ihre Filiale im Durchschnitt nur noch einmal pro Jahr aufsuchen. Dennoch solle der Service erhalten bleiben, um vor allem bei komplexeren Themen wie Altersvorsorge, Geld- und Wertpapieranlage oder Finanzierungslösungen weiterhin helfen zu können.

Noch mehr Meldungen:

In ganz Essen soll es nach Angaben der Sparkasse rund 30 Filialen sowie 100 Geldautomaten geben. Ein Ansprechpartner vor Ort sei in der ganzen Stadt in einem Radius von weniger als fünf Kilometern zu erreichen. Ältere oder kranke Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, hätten zudem die Möglichkeit auf den Bargeld-Bring-Service zurückzugreifen. Dann wird der gewünschte Betrag direkt nach Hause geliefert.