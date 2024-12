Sparkasse Essen: Teuer-Schock zum 1. Januar – Kunden haben kaum eine Wahl

Kunden der Sparkasse Essen müssen jetzt gaaanz tief durchatmen! Zum 1. Januar müssen sie draufzahlen.

Lebensmittel, Sprit, Strom: Es gibt eigentlich kaum etwas, das in den vergangenen Jahren nicht teurer geworden ist. Und der Teuer-Schock macht auch vor Kunden der Sparkasse Essen keinen Halt. Wer der Preis-Erhöhung nicht zustimmt, der erhält prompt die Kündigung!

Sparkasse Essen: Böse Überraschung zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel hebt auch die Sparkasse Essen die Kontogebühren an! Das berichtet Radio Essen. Die monatliche Grundgebühr für gleich fünf private Kontomodelle wird teurer. Doch das ist noch nicht alles: Auch Geschäftskonten und Kreditkarten kosten mehr – wenn sie nicht schon pauschal zum Konto dazugehören.

Von der Erhöhung betroffen sind insgesamt 237.000 Privatkunden und 29.200 Geschäftskunden. Glück haben alle Schüler, Auszubildene und Studenten: Das „S-GiroStart“ bleibt auch weiterhin kostenlos.

Sparkasse Essen: Saftige Preiserhöhungen lassen Kunden aus den Latschen kippen!

Und die Preiserhöhung hat es ordentlich in sich: So wird das beliebteste Kontomodell „S-GiroComfort“ auf einen Schlag um satte 1,50 Euro pro Monat teurer! Bislang zahlten Kunden 9 Euro. Ab dem 1. Januar werden es 10,50 Euro sein. Und Kunden der Premium-Variante „S-GiroTop“ müssen noch tiefer in die Tasche greifen: Die Kosten dafür steigen von 14 Euro auf 16 Euro pro Monat an – macht 2 Euro mehr!

Verbraucherzentrale kritisiert Sparkasse Essen für die saftigen Erhöhungen

Bitter wird es auch für Nutzer des „S-GiroPlus“-Kontomodells. Es wird einen Euro teurer, Geschäftskunden zahlen statt 9 jetzt 12 Euro. Und auch die Gebühren für die Mastercard Business und die Mastercard Business Gold schießen in die Höhe.

Von der Verbraucherzentrale werden diese Erhöhungen kritisiert. Doch Kunden bleibt kaum eine Wahl. Wer bis zum 31. Dezember 2024 nicht zugestimmt hat, dem wird sein Konto gekündigt! Schlechte Nachrichten zum Start in das neue Jahr für Kunden der Sparkasse Essen also…