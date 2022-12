Silvester in Essen: Böller-Diskussion lässt Bürger komplett ausrasten – „Wie kann man nur so ein Mensch sein“

Silvester steht unmittelbar vor der Tür und natürlich wollen auch die Menschen in Essen das neue Jahr angemessen begrüßen. Für viele gehört das Zünden von Raketen, Böllern und Co. dabei einfach dazu. Andere wiederum finden die Knallerei an Silvester unnötig.

Das Jahr 2022 ist so gut wie Geschichte. Waren die Silvester in den vergangenen Jahren doch eher geprägt von der Corona-Pandemie (Hygiene-Regeln, Böllerverbot, etc.), so darf dieses Silvester wieder ausgelassen und ganz ohne Pandemie-Maßnahmen ins neue Jahr gestartet werden. Die Stadt Essen hat jetzt auf ihrer Facebook-Seite eine Pressemitteilung veröffentlicht. In dieser wird den Bürgern der richtige Umgang mit Feuerwerkskörpern nahe gelegt.

Silvester in Essen: Heftige Diskussion unter Facebook-Beitrag

Die eigentlich gut gemeinten Ratschläge enden jedoch in einer hitzigen Diskussion in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Das Thema „Feuerwerk an Silvester“ spaltet offenbar die Gemüter der Essener Bürger.

„Ich finde knallen nicht gut für die Tiere und die Umwelt und wir im Krankenhaus haben jedes Mal mehr Arbeit, weil einige zu unvorsichtig sind“, meint ein Mann dazu. „Also das Böllerverbot war eine bessere Maßnahme der Pandemie“, findet eine weitere Person. Und auch diese Frau ist alles andere als begeistert von der Knallerei: „Kann man denn immer noch nicht ein zentrales Feuerwerk organisieren und private Böllerei endlich verbieten? Jedes Jahr gibt es wieder verletzte Menschen und Tiere, entlaufene, panische Hunde, tote Vögel, Dreck, Müll und schön ist das auch nicht.“

Weitere Nachrichten:

Silvester in Essen: Einige sind pro Feuerwerk

Doch neben den Contra-Argumenten mischen sich auch einige, die deutlich für das Böllnern und Knallen zu Silvester plädieren. „Endlich wieder ein normales Leben! An alle, die hier rumheulen. Dann kauft einfach keine Knaller und schließt euch zuhause ein. Problem gelöst. Immer diese Nörgler! Es ist einmal im Jahr und dann heult man rum. Wie kann man nur so ein Mensch sein!“, wird dieser Mann ziemlich deutlich. Und auch eine andere Frau findet: Feuerwerk gehört einfach dazu! „Leben und leben lassen“. Ein weiterer Mann fordert: „Dann schließ euch in euren Wohnungen ein“.

Ob man Feuerwerkskörper zündet oder nicht, bleibt am Ende des Tages jeden selbst überlassen – solange man niemanden gefährdet.