Silvester in Essen: Trotz des generellen Feuerwerkverbots ist das Böölerin nicht überall verboten. (Symbolbild)

Silvester in Essen: Feuerwerk grundsätzlich erlaubt – doch HIER ist Böllern tabu

Essen. Um dem starken Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland einzudämmen, gibt es an diesem Silvester sowie am 1. Januar ein bundesweites Böller-Verkaufsverbot. Das Böllern ist dennoch nicht überall verboten.

Hier liest du, wo das Böllern in Essen erlaubt ist.

Silvester in Essen: Wo Feuerwerk trotz Böller-Verbot erlaubt ist

Im Rahmen der Coronaschutzverordnung herrscht ohnehin ein Versammlungsverbot sowie ein Verbot zum Zusammenkommen von mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten. Damit sich die Bürger auch an Silvester sowie am Neujahrstag daran halten, ist der Verzehr von alkoholischen Getränken in der Öffentlichkeit verboten. Zudem rät die Bundesregierung „dringend“ vom Böllern ab.

Nicht nur der Verkauf von Feuerwerkskörpern sondern auch das Zünden von Feuerwerk ist allgemein auf „publikumsträchtigen Plätzen“ verboten. Die einzelnen Städte legen schließlich selber Verbotszonen fest, in denen Feuerwerk und Böller nicht erlaubt sind. In Essen wird es allerdings kein Zündverbot geben.

Stadt appelliert an Bürger

Dort appelliert die Stadt stattdessen an ihre Bürger, „kein Feuerwerk zu zünden.“ Wer dennoch Feuerwerk zündet oder böllert, der sollte beachten, dass dies grundsätzlich in unmittelbarer Nähe von

Kirchen

Krankenhäusern

Kinder- und Altenheimen

verboten ist.

Silvester in Essen: Auch wenn es hier kein Zündverbot gibt, sollte möglichst auf das Böllern verzichtet werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Weiter macht die Stadt darauf aufmerksam: „Eltern sollten im Interesse der Gesundheit ihrer Kinder darauf achten, dass diese nicht in Besitz von Feuerwerkskörpern gelangen können.“

Denn Unfälle und Sachschäden, die bei unsachgemäßer Verwendung durch das Zünden von Feuerwerk entstünden, seien keine Seltenheit. Außerdem bitte die Stadt die Bürger darum, die Überreste der Feuerwerkskörper und Böller ordnungsgerecht zu entsorgen. (nk)