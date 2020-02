„Shopping Queen“ in Essen mit Kandidatin Nadine – unglaublich, wen die Fotografin schon vor der Linse hatte

Essen. Tag zwei bei „Shopping Queen“ in Essen. Nach Studentin Lara ist Nadine aus Oberhausen an der Reihe. Als Stardesigner Guido Maria Kretschmer die 38-Jährige sieht, kommt ihm nur ein Gedanke in den Sinn.

„Sie ist sehr apart, fein und elegant“, so der Münsteraner über die Kandidatin. „Sie hat auch was Trauriges, sodass man denkt: 'Hach die Arme!' Die kann man gut in den Arm nehmen bestimmt. Und man will nur sagen: 'Komm mal her.'“ Doch gekuschelt wird bei „Shopping Queen“ in Essen vorerst nicht.

„Shopping Queen“ in Essen: Guido findet Nadine zum Knuddeln

Heute steht Nadine vor der Kamera - in ihrem Alltag doch dahinter. Die Mutter eines zwei Jahre alten Sohnes ist Fotografin und Modelagentin für Kinder.

Zudem ist sie auch als Promi-Fotografin tätig – und hatte schon das eine oder bekannte Gesicht vor der Kamera: Die Moderatorinnen Birgit Schrowange und Katja Burkard, Motsi Mabuse und sogar bei der Hochzeit von Model Rebecca Mir und Massimo Sinato auf Sizilien war sie dabei, um die offiziellen Fotos von der Trauung zu schießen.

Drei Fragen an Nadine aus Oberhausen:

Was magst du denn am Ruhrgebiet?

Im Ruhrgebiet mag ich es, dass die Städte alle nah beieinander sind. Das man wirklich innerhalb von Minuten von Großstadt zu Großstadt fahren kann. Oberhausen ist ja eine Großstadt, dann Bochum, Dortmund, Essen mit über 500.000 Einwohnern. Das hat man in keinem anderen Gebiet in Deutschland so wie hier. Das liebe ich einfach, auch wenn das mit viel Verkehr verbunden ist.

Inwiefern prägt das den Stil der Leute, was Klamotten betrifft

Da sind die Leute aus dem Ruhrgebiet sehr einfach, praktisch und nicht aufgesetzt. Die sind echt. Das finde ich gut. Der Kern des Ruhrgebiets ist ein ganz einfacher gestrikter Typ.

Inwiefern hast du Angst vor Guidos Kritik?

Klar habe ich Angst, dass er mich ein bisschen ärgert. Ich bin schon auch ein Ruhrgebiets-Original und das habe ich da raushängen lassen. Ich habe geflucht und über Fußball geredet. Nicht, dass er denkt: ‘Die mit ihrer Ausdrucksweise‘.

„Es war so schön“, denkt sie an ihren Job zurück. „Ich durfte auch mitfeiern. Die Familien von den beiden sind total lieb.“ Manchmal steht Nadine als Promi-Fotografin sogar selbst auf dem Roten Teppich. Problem: Nadine hat nichts zum Anziehen. Denn ihr eigener Stil ist immer ein bisschen sportlich, wie sie im Interview mit dieser Redaktion verrät. Sie sagt: „Ich bin nicht der Typ, der sich mega schick macht und Kleider trägt und ständig auf hohen Schuhen rumläuft.“

Bei „Shopping Queen“ in Essen dreht sich alles um Hahnentriitmuster. Kann Kandidatin Nadine (r.) Guido Maria Kretschmer und ihre Konkurrentinnen überzeugen? Foto: TVNOW / Constantin Ent.

Ob Nadine ein überzeugendes Outfit mit Hahnentrittmuster finden und ihre Konkurrentinnen und Guido Maria Kretschmer überzeugen kann? (cs/jhe)

