Seaside-Beach-Hammer in Essen – Fans erfahren es kurz vor den „Fantastischen Vier“

Am 29. August 2025 bringen die „Fantastischen Vier“ die Bühne am Seaside Beach in Essen zum Beben. In den Tagen darauf geben sich Stars wie „Cro“ und „Scooter“ am Baldeneysee die Ehre.
Doch noch bevor die ersten Töne des „Fanta4“-Konzerts erklingen, macht eine absolute Hammer-Nachricht die Runde. Denn schon jetzt steht ein Mega-Act für den Konzert-Sommer 2026 am Seaside Beach fest!
Seaside-Beach Hammer in Essen!
Mit „Wildberry Lillet“ landete sie den Sommerhit 2022 – ein paar Jahre später feiert sie den Sommer am Essener Baldeneysee. Am 28. August 2026 tritt Nina Chuba am Seaside Beach auf.
Insgesamt 14 Termine stehen auf dem Tourplan für 2026 – und das, bevor ihre ausverkaufte Arena-Tour im Oktober anlässlich ihres kommenden neuen Albums „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ überhaupt erst begonnen hat!
Nina Chuba plant auch Köln-Konzert
Neben Essen macht Nina Chuba im Sommer 2026 auch in folgenden Städten Halt:
- 25. Juni 2026 – Köln, Fühlinger See
- 26. Juni 2026 – Stuttgart, Kesselfest
- 03. Juli 2026 – Dresden, Stadion
- 04. Juli 2026 – München, Olympiahalle
- 09. Juli 2026 – Wien, Stadthalle
- 10. Juli 2026 – Linz, Donaulände Open Air
- 16. Juli 2026 – Mainz, Volkspark
- 17. Juli 2026 – Brombachsee, Brombachsee -Strand
- 20. August 2026 – Bielefeld, Ravensberger Park
- 21. August 2026 – Bremen, Bürgerweide
- 22. August 2026 – Hamburg, Trabrennbahn
- 28. August 2026 – Essen, Baldeney See
- 29. August 2026 – Hannover, Expo Plaza
- 11. August 2026 – Berlin, Wuhlheide
Schon am Montag (25. August) beginnt der Vorverkauf für ihre gesamte Tour – inklusive dem Konzert in Essen.