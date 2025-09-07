Scooter staunt über Seaside Beach in Essen – H.P. Baxxter braucht nur diese vier Worte

Scooter hat mal wieder abgeliefert. Am Samstagabend (6. September) feuerte das Techno-Trio um Sänger H.P. Baxxter seinen Fans die Hits nur so um die Ohren.

Bei der Jubiläumstour „Thirty, Rough and Dirty“ spielte Scooter am Seaside Beach Baldeneysee in Essen sein letztes von insgesamt sechs Open-Air-Konzerten 2025. Dabei sollten die Fans ihr Glück kaum fassen können. Denn nach sehr unbeständigen Tagen wurde das Publikum von einem spätsommerlichen September-Samstag geküsst. Bei absolutem Kaiser-Wetter kam H.P. Baxxter am Seaside Beach in Essen regelrecht ins Schwärmen.

Scooter-Sänger H.P. Baxxter staunt über Essen

Wobei… H.P. Baxxter ist wahrlich nicht bekannt für große Reden, die er auf der Bühne schwingt. Und auch am Samstagabend braucht er nicht viele Worte, um seinen Fans in Essen ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern. „What a fantastic venue“ („Was für ein fantastischer Veranstaltungsort“) entfährt es dem Techno-Urgestein laut „WAZ“ von der Bühne am Seaside Beach – eine Meinung, die an diesem Abend nicht nur die Fans teilen.

Denn die Location, umringt von hohen Bäumen mit Blick auf den Baldeneysee, sie hat schon in der Vergangenheit immer wieder hochrangige Acts angezogen. In diesem Jahr waren es neben Scooter die Fantastischen Vier und Cro. In der Vergangenheit gaben sich keine Geringeren als Peter Fox, Apache 207, Deichkind, David Guetta oder Marteria & Caspar die Ehre.

Scooter reißt am Seaside Beach ab

An diesem Abend sollte Scooter den 15.000 Fans im Seaside Beach mächtig einheizen. Dabei ließ das Techno-Trio bei einer spektakulären Bühnen-Show mit reichlich Pyro-Technik keinen seiner größten Songs wie „Hyper, Hyper“ oder „Always Hardcore“ aus.

Die Fans hatte Scooter ohnehin schon auf seiner Seite, nachdem H.P. Baxxter und Co. im Rahmen einer irren Challenge Tickets von Freitag auf Samstag in Essen (mehr dazu hier >>>) Tickets für das Konzert verlost hatte. Wie der Auftritt am Seaside Beach in Essen beim Publikum ankam, kannst du hier in der WAZ nachlesen >>>