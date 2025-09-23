Alarm in Essener Schwimmbad ++ Feuerwehr-Einsatz ++ Eine Person verletzt

Die Feuerwehr Essen rückte am Dienstagmorgen (23. September) zu einem Einsatz im Schwimmbad an der Altenessener Straße aus. In der Reinigungsanlage war eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten.

Das Gebäude war bereits bei Ankunft der Einsatzkräfte geräumt. Der Innenhof und der betroffene Raum wurden abgesperrt.

Chemikalien-Vorfall in Essener Schwimmbad

Der Betriebsleiter informierte die Feuerwehr Essen über einen Chemikalienwechsel. Eine Reinigungskraft klagte danach über Augenreizungen und Reizhusten. Rettungskräfte versorgten sie notärztlich und brachten sie ins Krankenhaus. Messungen bestätigten das Auslaufen einer Lösung eines reizenden Reinigungsmittels. Feuerwehrleute schätzten die Menge auf etwa zwei Liter.

Im Lagerraum fanden sich mehrere Gefahrstoffbehälter, die für die Reinigung verwendet wurden. Speziell ausgerüstete Trupps neutralisierten unter Atemschutz die ausgelaufene Chemikalie. Sie verdünnten die Flüssigkeit mit Wasser und leiteten sie ab. Kontrollmessungen zeigten später, dass keine weitere Gefahr bestand.

Nach dem Einsatz: Lüften in Essen

Wegen des starken Geruchs bleibt der betroffene Abschnitt des Schwimmbads in Essen weiterhin geschlossen. Intensive Belüftung soll dabei helfen, den Betrieb bald wiederaufzunehmen. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Der Einsatz in Essen dauerte rund zwei Stunden.

