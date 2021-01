Schnee in NRW: Essen landesweit Spitze – Wetterdienst warnt vor erneuter Gefahr

Essen stellte am Sonntag einen Schnee-Rekord in NRW auf.

Essen. NRW ist weiß. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel im gesamten Bundesland massenweise Schnee.

Dabei stellte die Stadt Essen landesweit Tagesrekord auf. Schnee und Eis sorgten am Sonntag in NRW für zahlreiche Unglücke. Die Lage droht sich in der Nacht erneut zuzuspitzen.

Schnee-Chaos in NRW: Essen stellt Rekord auf

Schnee ist ein seltener Gast in den Ruhrgebiets-Städten - zumindest im Vergleich zum Sauerland oder der Eifel. Doch an diesem Sonntag stellt die Stadt Essen den Schneerekord im Land auf.

Innerhalb von acht Stunden bildete sich in der Ruhrgebiets-Stadt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Neuschneedecke von bis zu 17 Zentimetern. Damit bildete Essen am Morgen die Schnee-Spitze in ganz NRW!

In Essen hatten die Kinder genügend Material für stattliche Schneemänner. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Im Tagesverlauf zog das Sauerland nach. In Lüdenscheid wuchs die Schneedecke innerhalb von vier Stunden von acht ebenfalls auf 17 Zentimeter.

Schnee in NRW sorgt für zahlreiche Unfälle

Auf den Straßen des Landes kam es wegen des Schnees zu zahlreichen Unfällen. Mehr dazu hier >>> Durch Schneelast umgekippte Bäume behinderten auch den Zugverkehr der Deutschen Bahn.

Die Schneemassen brachten auch zwei Zelte in NRW zum Einsturz. Betroffen war eine Corona-Teststation in Solingen, das nach Feuerwehrangaben seit dem Mittag aber wieder in Regelbetrieb war. Außerdem stürzte in Heinsberg ein Zelt eines gestrandeten Zirkus ein. Unterstützer suchten über Facebook nach Spenden.

Wetterdienst warnt vor Glätte in NRW

Der Schneefall hat in den meisten Teilen des Landes im Tagesverlauf nachgelassen. Mancherorts, wie in Düsseldorf, ist die weiße Schicht durch Temperaturen über dem Gefrierpunkt wieder weitestgehend geschmolzen.

Autofahrer sollten jedoch in der Dunkelheit besonders vorsichtig sein. Denn im Verlauf des Abends sinken die Temperaturen in NRW nach DWD-Angaben wieder deutlich unter den Gefrierpunkt. Durch überfrierende Nässe drohen dann äußerst glatte Straßen.

Die Temperaturen in den nächsten Tagen in NRW:

Montag: 1 bis 4 Grad, nachts bis -8 Grad

Dienstag: 1 bis 4 Grad, nachts bis -4 Grad

Mittwoch: 2 bis 6 Grad, nachts bis -4 Grad

Auch zu Wochenbeginn müssen sich Autofahrer auf vereinzelte Schneeschauer und glatte Straßen einstellen. (ak mit dpa)