Ruhrgebiet: Zoll macht in Keller gefährlichen Fund

Essen. Mega-Fund für Zöllner bei der Durchsuchung verschiedener Wohnungen im Ruhrgebiet!

Bereits am vergangenen Freitag, 11. Oktober, durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Essen mehrere Wohnungen in Herten und Marl. Dabei deckten die Beamten ein Untergrundlabor mitten im Ruhrgebiet auf.

Ruhrgebiet: Verdächtiges Paket bringt Zöllner auf die Spur

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte die Essener Behörde mit der Durchsuchungen der Wohnungen in Herten und Marl beauftragt. Verdächtigt wurden Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz. Dabei bot sich den Ermittlern ein unglaubliches Bild in einer der Wohnungen.

Ein 38-Jähriger hatte sich dort ein komplettes Labor eingerichtet, inklusive verschiedenster technischer Gerätschaften. Auf die Schliche gekommen waren ihm Beamte aus Frankfurt durch ein mysteriöses Paket.

Mann schickt Dopingwirkstoff zur eigenen Mutter

Rund anderthalb Kilo eines Dopingwirkstoffes bestellte der Mann im Netz aus Hongkong. Am Flughafen der hessischen Metropole fiel Zöllnern das Paket sofort auf. Adressiert war dies jedoch nicht an den Mann selbst, sondern an jemand ganz anderes.

So wollte der Mann seine 69-jährige Mutter als Zwischenstation für das Paket einsetzen und hatte es, getarnt als Backmischungen und Puddingpulver, zu ihrer Adresse schicken lassen. Er hatte wohl vermutet, dass sie als Empfängerin weniger verdächtig sein würde.

Doch als die Ermittler bei der Frau in Herten eintrafen erkannten sie, dass die Seniorin nicht die eigentliche Abnehmerin des Dopingmittelwirkstoffs war. Ihre Spur führte sie zur Wohnung des 38-Jährigen in Marl. Dort entdeckten sie dann das geheime Untergrundlabor.

Steroide mit großem Gefahrenpotenzial

Verschiedenste Laborgegenstände wurden bei der Zubereitung des Doping-Mittels verwendet. Foto: Zollfahndungsamt Essen

Mit reichlich technischem Gerät zur Herstellung von Dopingmitteln, Equipment zur Abfüllung und Verpackung, stellte der Mann dort Steroide im großen Stil her.

Bei der Zwischenlagerung seiner illegalen Produkte musste ebenfalls seine Mutter ihren Kopf hinhalten. In ihrer Wohnung lagerte er bereits 500 Ampullen des fertigen Dopingmittels sowie 850 Gramm Dopingwirkstoff.

Anabole Steroide unterdrücken die Wirkung von Cortison im Körper und beschleunigen das Wachstum von Organen und Muskulatur. Bei regelmäßigem Konsum treten jedoch schwerwiegende Nebeneffekte wir Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Muskelzittern auf. Langfristig kann es zu Hautverunreinigung, Rückgang von Kopfbehaarung und bei Männern zu einer Vergrößerung der Brust kommen. Zudem besteht die Gefahr einer psychischen und physischen Abhängigkeit.

Schätzungen der Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen zufolge hätte mit der neuen Lieferung an Wirkstoff das Arsenal noch einmal ordentlich aufgestockt werden können. So sollten die 1,5 Kilo zur Herstellung weiterer 780 Ampullen dienen. Diese hätten einen „ geschätzten Verkaufswert von fast 13.000 Euro“, so Pressesprecherin Heike Sennewald. (dav)