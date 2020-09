Ruhrbahn verschenkt Tickets – darum musst du jetzt schnell sein

am 16.09.2020 um 19:30

Essen. Die Ruhrbahn lädt schon bald zu einer Aktion in Essen ein, auf der sie über sein Angebot informieren möchte. Außerdem wird das Verkehrsunternehmen dann Tickets verschenken.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Du musst jetzt schnell sein.

Ruhrbahn verschenkt Tickets - aber du musst schnell sein

Die Ruhrbahn ist für den Nahverkehr von Bus und Bahn in Essen verantwortlich und sucht nun verstärkt den Kontakt zu seinen Fahrgästen. Das Verkehrsunternehmen lädt deshalb gemeinsam mit anderen Veranstaltern zum „Jahrmarkt der Mobilität" ein, wie es auf seiner Homepage mitteilt.

Interessierte können sich am kommenden Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Burgplatz über die vernetzte Mobilität, das Fahrplanangebot und Tickets und Tarifen sowie über die neue Citybahn, der künftig oberirdisch fahrenden Straßenbahn in der Innenstadt, informieren.

Zu der Aktion lockt die Ruhrbahn mit 24-Stunden-Tickets, die sie am 19. und 20. September verschenken will. Dabei musst du allerdings schnell sein. Denn das Verkehrsunternehmen wird in der Anzahl 1.000 Stück verschenken. Das Ticket im Wert von 7,20 Euro ist dann für das Essener Stadtgebiet (A3) nach Einlösen für 24 Stunden gültig.

So kommst du an das kostenlose Ticket:

Die Ruhrbahn App Zäpp laden

Anmelden oder neu registrieren

24-StundenTicket für Essen (A3) an den Aktionstagen auswählen und in den Warenkorb legen

Gutscheincode „Mobi24" eingeben

Ticket kaufen

Weitere kostenlose Fahrmöglichkeit

Zudem wird es eine weitere Aktion geben, mit der du kostenlos mit der Ruhrbahn fahren darfst. Anlässlich des Weltkindertages am 20. September dürfen Kinder unter 15 Jahren die Verkehrsmittel der Ruhrbahn an dem Tag nämlich kostenlos nutzen.

Das ist die Ruhrbahn:

Verkehrsunternehmen für Nahverkehr in Essen und Mülheim

Drei U-Bahnlinien, elf Tramlinien, 52 Buslinien und 22 NE-Linien

140 Millionen Fahrgäste pro Jahr

Rund 2.500 Mitarbeiter

Konkret bedeutet das: Unter 15-Jährige fahren kommenden Sonntag kostenlos mit Bus, Bahn und U-Bahn.