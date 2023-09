Ruhrbahn in Essen: Wut über Problem-Linie – jetzt wird hart durchgegriffen

Ruhrbahn-Reisende aufgepasst! Der Problem-Linie S3, die in Essen die in den letzten Monaten für Ärger und schlechte Stimmung unter den Fahrgästen gesorgt hatte, stehen nun einige Änderungen bevor.

+++ Essen: Ausfälle bei der Ruhrbahn – Pendlern droht Linien-Chaos +++

So hatten Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel im Essener Stadtteil Horst vermehrt mit Ausfällen zu kämpfen. Insbesondere die S-Bahnlinie S3 machte den Bürgern zunehmend das Leben schwer. Bereits für den 7. August 2023 sicherte die DB Regio allen Fahrgästen zu, dass der planmäßige Betrieb der betroffenen S-Bahnlinie wieder aufgenommen werden soll. Im 30-Minuten-Takt hätte die S3 ihre Fahrzeiten wieder regulär einhalten sollen – doch zum Ärgernis der Fahrgäste fallen nach wie vor einzelne Fahrten aus.

Ruhrbahn in Essen: Eine Lösung musste her

Die Ruhrbahn musste reagieren und hat inzwischen einen Weg gefunden, dem Problem entgegenzuwirken. „Für den Stadtteil Essen-Horst soll es ein zusätzliches Busangebot geben,“ heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Essen vom Dienstag (12. September). Insbesondere der Ortsteil Unteres Horst soll nun stärker bedient werden. Das soll „die Bedienungslücke der S3 schließen und eine Grundversorgung im Ortsteil Unteres Horst sicherstellen,“ heißt es in der Pressemeldung weiter. Das Angebot soll den Fahrgästen an jedem Wochentag von 05:00 bis 23:00 Uhr im Einstundentakt zur Verfügung stehen. „Angefahren werden sollen die Haltestellen Horst-S-Bahnhof, Beulestraße, Horster Straße sowie der Steeler-S-Bahnhof,“ schreibt die Stadt weiter.

Voraussichtlich ab Dezember diesen Jahres soll das neue Busangebot für sechs Monate getestet werden, um Aufschluss darüber zu erhalten, wie viele Fahrgäste den Testbetrieb letztendlich tatsächlich nutzen. Sollte die Fahrgastnachfrage hoch genug sein, und das Angebot gut angenommen werden, behält sich die Stadt Essen vor, das Angebot bis Ende 2024 zu verlängern.