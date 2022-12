Ruhrbahn in Essen: Plötzlich ohne gültiges Ticket fahren? Aber nur unter EINER Bedingung

Täglich nutzen tausende Menschen in Essen die Dienste der Ruhrbahn. Wer ohne ein gültiges Ticket in Bus und Bahn fährt, den erwartet eine teure Geldstrafe. Schwarzfahren wird in der Regel mit 60 Euro bestraft, doch jetzt macht das Verkehrsunternehmen eine Ausnahme.

Die gilt allerdings nicht für alle Fahrgäste und ist zeitlich begrenzt. Doch bei wem drückt die Ruhrbahn in Essen nun ein Auge zu?

Ruhrbahn in Essen lässt SIE ohne gültiges Ticket mitfahren

Hinter der Ausnahme-Regelung steckt ein äußerst ernsthafter Hintergrund. Denn er betrifft alle Studierenden der Universität Duisburg-Essen. Denn die Institution ist seit Freitag (28. November) digital fast komplett lahmgelegt worden. Hacker sind in interne Systeme eingedrungen und haben Teile verschlüsselt – nun wird die Uni um Lösegeld erpresst.

Die gesamte IT-Infrastruktur musste daraufhin heruntergefahren und vom Netz getrennt werden. Zentrale Dienste wie PC-Anwendungen, E-Mail und Festnetztelefonie stehen nicht zur Verfügung. Die Polizei ist eingeschaltet und IT-Spezialisten würden unter Hochdruck an dem Problem arbeiten. Doch bis dahin haben die Studenten auch keinen Zugriff auf ihre digitalen Fahrscheine. Deshalb gibt die Ruhrbahn jetzt Entwarnung: „Unsere Ticketprüfer sind angehalten keine Studierenden der UDE aufzuschreiben, die kein gültiges Ticket vorzeigen können“, heißt es bei Facebook.

IT-Probleme können noch Monate andauern

Lediglich ein Nachweis (Studierendenausweis, Immatrikulationsbescheinigung) sei nötig, der die betroffenen Personen als Studenten der Uni Duisburg-Essen identifiziere. Zunächst einmal gelte die Regelung bis Sonntag, den 4. Dezember, und das auch nur für die Fahrzeuge in Essen und Mülheim.

Aktuell sieht jedoch noch alles danach aus, als ob die Universität Duisburg-Essen noch deutlich länger braucht, bis die digitalen Systeme wieder vollkommen laufen. „Schon nächste Woche werden wir in Teilbereichen Fortschritte machen. Aber den 100-Prozent-Zustand gibt es vielleicht erst in ein paar Monaten“, erklärte die Rektorin Barbara Albert in einem Video am Donnerstag (1. Dezember).