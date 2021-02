Ruhrbahn in Essen: „Tierquäler“? Verkehrsunternehmen wehrt sich gegen krasse Vorwürfe

Essen. Es sind krasse Vorwürfe, die ein Verein gegen die Ruhrbahn in Essen erhebt!

Da einige Haltestellen während des heftigen Wintereinbruchs nicht angefahren werden konnten, verschloss die Ruhrbahn vorsorglich die Türen zu den Bahnhöfen. Dass sich das Unternehmen dabei offenbar keine Gedanken über die Tauben in den unterirdischen Stationen gemacht hat, ärgert den Verein „Stadttauben Essen“ ungemein.

Ruhrbahn in Essen: Heftige Vorwürfe! Verein kritisiert „vorsätzliche“ Tierquälerei

„Und wieder lässt die Ruhrbahn die Tauben verhungern und verdursten“, wirft der Verein dem Verkehrsunternehmen in einem Facebook-Beitrag vor. „Trotz etlicher Telefonate, Mails und Versprechungen verstößt die Essener Ruhrbahn wieder mal vorsätzlich gegen das Tierschutzgesetz.“

Man lasse die Rolltore der betroffenen Bahnhöfe „ohne Rücksicht auf die dort lebenden und brütenden Tauben verschließen“, kritisiert der Verein. Zwar habe die Ruhrbahn versprochen, die Tore einen Spalt offen zu lassen, um den Tauben einen Ein- und Ausgang zu ermöglichen – doch dem Verein zufolge sei das einfach ignoriert worden.

Nun ist der Geduldsfaden bei den Taubenfreunden offenbar gerissen: „Unser Vereinsmitglieder werden bei Anrufen verhöhnt, man legt einfach auf. Das kann nicht so weiter gehen. Wir werden weitere rechtliche Schritte gegen die Ruhrbahn einleiten.“

Vorwürfe sorgen bei der Ruhrbahn für Verwunderung

Was ist dran an diesen heftigen Anschuldigungen? Und wie geht die Ruhrbahn damit um? DER WESTEN hat beim Essener Verkehrsunternehmen nachgefragt. Dort zeigte man sich „verwundert“ über den Facebook-Beitrag des Taubenvereins, in dem man als „tierquälerisches Unternehmen“ dargestellt werde. Der Post wurde am Dienstagabend veröffentlicht, nachdem die Ruhrbahn in den Stunden zuvor telefonisch und schriftlich mit dem Verein in Kontakt stand.

Schließt die Ruhrbahn die Tauben einfach in ihren unterirdischen Bahnhöfen ein? Das kritisiert der Verein „Stadttauben Essen“. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

„Bereits am Dienstagvormittag wurden die Tore auf Wunsch des Vereins wieder geöffnet, bzw. haben Bahnhöfe auch Gittertore, durch die die Tiere hinaus oder herein fliegen können“, teilte Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann uns mit. An den Bahnhöfen „Viehofer Platz“ und „Rheinischer Platz“ mussten die Tore allerdings vollständig geschlossen werden, da die elektrische Torsteuerung keine spaltbreite Öffnung erlaube.

Zudem verweist Neumann auf die Tunnelöffnungen der Gleisstrecken, „die niemals verschlossen sind“ und durch die Tauben und andere Tiere stets aus den Bahnhöfen herauskommen würden. „Die meisten Bahnhöfe sind seit Mittwochmorgen generell geöffnet“, so Neumann. Auch sonst seien die Zugänge zu U-Bahnhöfen aus Sicherheitsgründen während der Betriebsruhe geschlossen.

Tauben-Verein lässt nicht locker

Doch die „Stadttauben Essen“ geben sich damit nicht zufrieden, ganz im Gegenteil. Am Mittwochabend folgte der nächste ausführliche Beitrag auf Facebook. „Liebe Ruhrbahn – Sie fühlen sich verwundert?“, fragen die Verfasser ironisch. „Wir uns auch!“ Schließlich wisse die Ruhrbahn doch „sehr genau“, was auf den U-Bahnhöfen geschehe.

„Ganz, ganz langsam – spätestens seit dem Streik im Oktober – müsste bei Ihnen doch angekommen sein, dass es sich um ein Problem handelt, das immer auftritt, wenn Sie die Rolltore der Bahnhöfe für mehr als einen Tag schließen“, ärgert sich der Verein. Während die Ruhrbahn mit Sicherheitsgründen argumentiere, gehe es dem Verein um das „Recht auf Leben für alle Lebewesen“.

„Wir wissen, dass Stadttauben umstrittene und manchmal gehasste Tiere sind. Niemand muss sie lieben, aber jedem Leben gehört Respekt entgegengebracht“, appelliert der Verein – und wendet sich abschließend nochmals an die Ruhrbahn: „Erfüllen Sie endlich Ihre gesetzlichen Pflichten, statt so zu tun, als gäbe es gar kein Problem!“ (at)