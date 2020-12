Ab dem 20.12. fährt die Ruhrbahn in Essen mit verändertem Fahrplan.

Ruhrbahn in Essen: Fahrplan für Weihnachten und Silvester DESHALB komplett umgeworfen

Essen. Jetzt zieht die Ruhrbahn Konsequenzen!

Da es wahrscheinlich ist, dass sich viele Corona-Infektionen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn ereignen, reagiert die Ruhrbahn in Essen – und wirft den Fahrplan zum Jahresende und über die Feiertage nochmal richtig um!

Gerade diejenigen, die auf die Ruhrbahn in Essen an Weihnachten und Silvester angewiesen sind, sollten sich schon mal auf große Änderungen im Plan gefasst machen.

Essen: Veränderungen im Fahrplan der Ruhrbahn

„Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Bund und Länder weitere Maßnahmen angeordnet. Die Ruhrbahn GmbH wird auch im Lockdown weiterhin ihrem öffentlichen Auftrag nachkommen, um die Mobilität in Essen und Mülheim an der Ruhr aufrechtzuerhalten“, gibt das Unternehmen auf dessen Internetseite bekannt.

Fahrgäste können sich demnach in der App der Ruhrbahn über die umfangreichen Fahrplanänderungen informieren. Vor allem über die Weihnachtsferien, die Feiertage und Silvester fahren die Bahnen nicht wie gewohnt. Dabei beziehen sich die neuen Regelungen hauptsächlich auf den Abend- und Nachtverkehr. Wer zwischen 0 Uhr und 4 Uhr morgens von A nach B kommen möchte, hat dabei eher schlechte Karten.

Des Weiteren setzt die RuhrBahn wie gewohnt ab dem 20.12. den Ferienfahrplan und ein Sonderfahrplan für die Feiertage an Weihnachten und Silvester um. Im neuen Jahr, genauer ab dem 07.01., startet dann wieder der normaler Betrieb für die Schüler.

Umfangreiche Änderungen an den Feiertagen

Allerdings müssen die Fahrgäste besonders an Heiligabend aufpassen. Bis 18.00 Uhr fahren die Bahnen nämlich gemäß dem Samstagsfahrplan. Dieser sieht Fahrten im 30-Minuten-Takt vor. Danach werden Fahrgäste nur noch einmal pro Stunde transportiert. Um freizeitliche Fahrten auch am Jahreswechsel einzudämmen, fährt die RuhrBahn an Silvester zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr gar nicht.

Neben der App können sich die Fahrgäste auch in dem Kunden Center über die Änderungen informieren. (neb)