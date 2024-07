Ruhrbahn in Essen verkündet es selbst – für Pendler ist es der nächste Schlag!

Vom 28. bis 30 Juni 2024 findet der AfD-Bundesparteitag in Essen statt. Trotz aller Bemühungen der Stadt, die Veranstaltung platzen zu lassen, kommt die rechtspopulistische Partei in die Pott-Stadt.

Die Polizei Essen bereitet sich deshalb seit Wochen auf den AfD-Parteitag vor. Denn tausende Demonstranten haben sich bereits angekündigt. Das Event wird deshalb auch abseits vom Veranstaltungsort, der Gruga-Halle, an diesen Tagen Einfluss auf den Alltag vieler Anwohner haben. Es muss mit drastischen Einschränkungen bei der Bahn und im Verkehr gerechnet werden, wie die Ruhrbahn unter anderem im Vorfeld informierte.

Und die Nerven der Pendler werden noch länger strapaziert, denn die Ruhrbahn hat eine weitere Hiobsbotschaft am Mittwoch (26. Juni) verkündet.

Ruhrbahn in Essen kündigt weitere Einschränkungen an

Bereits ab Donnerstag (27. Juni) kommt es zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr in Essen. Pendler sollten mehr Zeit und eventuell auch mehr Meter zu Fuß einplanen. Besonders am Samstag (29. Juni) könnte es rund um den Hauptbahnhof Essen zu Problemen kommen. Einige Busse fahren den Hauptbahnhof gar nicht erst an (weitere Einzelheiten hier).

Doch wer gehofft hat, dass mit Ende des AfD-Parteitags am 30. Juni die Busse und Bahnen der Ruhrbahn wieder einwandfrei fahren, der wird enttäuscht. „Aufgrund einer Betriebsversammlung am 1. Juli 2024 wird es im Ruhrbahn Bedienungsgebiet in der Zeit von ca. 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr zu Verzögerungen und Ausfällen im Linienverkehr kommen“, kündigte das Verkehrsunternehmen am Mittwoch an.

Welche Linien zu welchen Zeiten genau betroffen seien, könnte man vorab nicht sagen. Die Ruhrbahn bittet an dieser Stelle um Verständnis. Pendler sollten ihre Fahrpläne deshalb regelmäßig und auch am besten kurz vor Abfahrt noch einmal genau prüfen. Ersatzweise können Betroffene mit den Regional- und S-Bahnen von der Innenstadt aus zu den Bahnhöfen gelangen.

Auch das KundenCenter der Ruhrbahn wird am 1. Juli von 10 bis etwa 13 Uhr geschlossen sein. Von den Einschränkungen an diesem Tag ausgeschlossen seien Busse und Bahnen, die von den verschiedenen Schulen zuvor bestellt wurden. Schüler und Lehrer müssen sich also keine Sorgen machen, dass sie am 1. Juli nicht zu geplanten Ausflügen zu Sportstätten oder dergleichen innerhalb von Essen kommen.