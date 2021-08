RTL zeigt riesige Live-Show aus Essen – Zuschauer sind empört: „Superspreader-Event“

Essen. „RTL sagt Danke!“ – unter diesem Motto präsentierte der TV-Sender aus Köln am Samstag eine riesige Live-Show. Und das aus Essen! Doch direkt zu Beginn kam es zu einer ersten Panne.

Bedanken wollte sich RTL bei allen Alltagshelden, die während der Corona-Pandemie über sich hinausgewachsen sind. Sie konnten sich für eine der kostenlosen Eintrittskarten für das Event-Gelände am Seaside-Beach in Essen bewerben.

Im Laufe des Abends stellte sich aber vor allem für die TV-Zuschauer ein Problem heraus: Die Bilder von Menschen ohne Maske und Abstand verursachten ein bedrückendes Gefühl. Auf Twitter gab es Kritik – aber RTL verteidigt sich.

RTL bedankt sich bei Corona-Helden mit Live-Show

Als Moderatoren standen Lola Weippert und Daniel Hartwich bereit. Das Duo führte die Gäste durch ein buntes Comedy- und Musikprogramm.

Die Crème de la Crème der deutschen Unterhaltungsindustrie sollte die Zuschauer an diesem Abend aus ihrem Alltag entführen.

Diese Stars waren bei der RTL-Show in Essen dabei:

Mario Barth

Oliver Pocher

Sascha Grammel

Ilka Bessin

Atze Schröder

Paul Panzer

Mirja Boes

Özcan Cosar

Ehrlich Brothers

Bosse

uvm.

Der Westen war am Samstagabend live vor Ort, um einen Blick hinter die Kulissen der RTL-Show zu werfen. Und direkt zu Beginn der Show kam es zu einer Panne. Alle Ansteckmikros der Gäste funktionierten einfach nicht. Sie mussten auf ein Standmikro zurückgreifen.

Wer es nicht geschafft hatte, eine der begehrten Eintrittskarten zu ergattern, kann immerhin die Vorzüge des eigenen Sofas genießen und sich über die vielversprechenden Gäste freuen.

RTL wollte sich mit dem Event „bei all denjenigen erkenntlich zeigen, die mit unermüdlichem Einsatz für die Schwächsten, aber auch für die ganze Gesellschaft da waren und da sind“, so der Sender.

Vor allem richtete sich das Programm „an das Pflege- und medizinische Personal, Sanitäter, Paketzusteller, Verkäufer und allen anderen Menschen, die die Systeme der Gesellschaft in den vergangenen Monaten am Laufen gehalten haben.“

RTL: Zuschauer irritiert von Event – „Ich dachte, wir hätten noch eine Pandemie“

Die TV-Zuschauer zu Hause hatten scheinbar nicht ganz so viel Spaß wie die Gäste vor Ort in Essen. Auf Twitter hagelte es angesichts der feiernden Menschen ohne Maske und ohne Abstand Kritik. „Super Idee RTL, ein Superspreaderevent zu veranstalten um einfach mal allen Corona-Helfern ‚Danke‘ zu sagen. Ich freu mich stellvertretend massig. Vielleicht pflanzt ihr noch n Lavendel… Was darf Satire?!“, schrieb eine Userin.

Ich dachte wir hätten noch eine Pandemie. Bin richtig schockiert, hab gerade auf @RTLde gezappt und da ist ein Live Event mit sehr vielen Menschen ohne AHA Corona Regeln.



Und dann wundern wir uns, dass wir eine Arschbombe in die 4te Welle machen?



Oh mann! 🤦🤦🤦 — DerPöti (@DerPoet5) August 28, 2021

Auf die Kritik entgegnet RTL, dass bei dem Event die 2G-Regel gilt und: „Alle geltenden Corona-Regeln für die Veranstaltung werden eingehalten.“

Laut einer DER WESTEN-Reporterin vor Ort gab es zu Beginn der Veranstaltung die Ansage, dass die Besucher auf ihren festgelegten Plätzen die Maske abnehmen dürfen – nur wenn man sich von seinem Platz oder generell am Veranstaltungsort bewege, muss die Maske getragen werden.

