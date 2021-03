Rewe in Essen: Kunde will vor Supermarkt parken – bei diesem Anblick wird er fassungslos: „Kann mir das jemand erklären?“

Essen. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie kann das Einkaufen schon mal zur Nerven-Schlacht werden. Nur mal schnell seinen Einkauf bei einem Rewe in Essen wollte wohl auch ein Mann erledigen.

Doch das, was er auf dem Parkplatz des Rewe in Essen sah, machte ihn sehr wütend.

Rewe in Essen: Kunde will vor Supermarkt parken

Derzeit gibt es in den Supermärkten wie Rewe, Edeka und Co. wohl mehr Regeln als je zuvor. Doch auch auf den Parkplatzen gibt es eigentlich eindeutige Regeln, an welche sich die Kunden halten sollen – oder nicht?

Auf dem Parkplatz eines Rewe in Essen-Heidhausen wollten sich einige Kunden wohl nicht an die Regeln halten. Ganz zum Ärger eines Mannes.

Rewe in Essen: Bei diesem Anblick wird er fassungslos

Über den Anblick war er so verärgert, dass er einen Post in der Facebook-Gruppe „Essen-Werden – die Perle an der Ruhr“ verfasste. „Eine Frage beschäftigt mich, seitdem wir nach Heidhausen gezogen sind, nun muss ich sie endlich einmal stellen: Wie heißt diese Behinderung eigentlich und warum tritt sie fast ausschließlich auf dem REWE Parkplatz in Heidhausen auf?“

Auf den Bildern sind zwei unterschiedliche Autos zu sehen, welche beide bei weitem nicht innerhalb der aufgezeichneten Linien stehen. Genügend freie Parkplätze hätte es bei dem Rewe in Essen gegeben.

Rewe in Essen: SO reagieren die Gruppenmitglieder

Die Resonanz in der Facebook-Gruppe war unterschiedlich. „Vielleicht wollen die beiden Autos auch einfach dem anderen Fahrer rechts von denen ermöglichen durch die Fahrertür in sein Auto einzusteigen. Ich weiß, da muss man einen Schritt weiterdenken“, schrieb ein Gruppenmitglied.

Rewe in Essen: Auf dem Parkplatz macht der Kunde diese Feststellung. Foto: privat

Viele andere berichten von ähnlichen Beobachtungen bei anderen Supermärkten. Einige meinen, dass die Parkplätze auf dem Rewe-Parkplatz in Heidhausen zu knapp bemessen wären. Dass sich in Zukunft alle an die Markierungen halten, kann wohl fast ausgeschlossen werden. (gb)