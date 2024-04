Rewe eröffnet Filiale in Essen – DAS fällt Kunde sofort auf: „Schade“

Das Warten hat ein Ende. Zwei lange Jahre sind die Pforten der Rewe-Filiale am Wasserturm in Essen geschlossen gewesen.

Am Donnerstag (25. April) wurde die Rewe-Filiale an der Steeler Straße in Essen nun feierlich wieder eröffnet. Die „WAZ“ war vor Ort und hat mit erleichterten Kunden gesprochen. Manch einer fand allerdings auch kritische Worte.

Rewe in Essen ist zurück – Kundenansturm!

Monatelang haben Anwohner sich gefragt, wie es mit dem Standort an der Steeler Straße 178 weitergeht. Über Jahrzehnte konnten sie hier einkaufen gehen. Plötzlich war der Supermarkt geschlossen. Und es passierte lange: nichts. Dann aber gingen endlich Handwerker ein und aus. Seit Februar 2024 stand dann endlich fest: Rewe wird am Wasserturm erneut eine Filiale eröffnen.

Am Donnerstag war es dann so weit. Nach Angaben der „WAZ“ konnten einige Essener es gar nicht erwarten. Schon fünf Minuten vor der regulären Öffnungszeit (7 Uhr) standen bereits 20 Kunden vor der noch verschlossenen Türe.

Rewe-Kunden vermissen Angebot in Essen: „Ah schade“

Viele von ihnen hatten die Bilder der alten Rewe-Filiale offenbar noch im Kopf. Eine Kundin informiert sich gleich beim Eintritt in den Supermarkt beim Marktmanager nach der Bäckereitheke. Als Christian Temme ihr mitteilt, dass es diese in der neuen Filiale nicht gibt, reagiert sie enttäuscht: „Ah schade, wir haben so lange gewartet“, zitiert sie die Zeitung.

Der Filialleiter zeigt ihr dafür den alternativen Backshop. In der sogenannten „Bake-Off-Station“ gibt es das klassische Angebot aus Backwaren wie Brot, Brötchen und Brezeln und dazu kleine Pizzen.

Das Backwaren-Angebot im neuen Rewe in Essen. Foto: FUNKE Foto Services / Klaus Pollkläsener

Wodurch sich das Angebot in der 750 Quadratmeter großen Rewe-Filiale im Essener Südostviertel noch auszeichnet und welche besonderen Aktionen es zur Wiedereröffnung gab,