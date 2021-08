Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Rewe, Edeka und Co. in NRW: Du willst am Freitag einkaufen gehen? Dann solltest du DAS wissen

Essen. Wer am Freitag in NRW seine Einkäufe bei Rewe, Edeka und Co. erledigen will, braucht wahrscheinlich viel Geduld.

Denn viele Filialen der Supermärkte könnten an diesem Tag in NRW nur eingeschränkt geöffnet haben. Das hat einen wichtigen Grund.

Rewe, Edeka und Co. in NRW: Darum kann es Einschränkungen am Freitag geben

So sind die Mitarbeiter von Rewe, Edeka und Co. am Freitag zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern im Einzelhandel in NRW.

Rewe, Edeka und Co. in NRW: Geduld ist gefragt. (Symbolbild) Foto: Ulrich Baumgarten / dpa

„Die Beschäftigten werden bereits seit dem 1. Mai hingehalten“, erklärt Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer und weiter: „Anstatt am Verhandlungstisch zu einem Ergebnis zu kommen, haben die Arbeitgeber versucht, die Beschäftigten mit freiwilligen Vorweganhebungen abzuspeisen und so die Streiks zu brechen“

Filialen in diesen NRW-Städten sind am Freitag unter anderem vom Verdi-Streik betroffen:

Essen

Dortmund

Bochum

Duisburg

Oberhausen

Gelsenkirchen

Herne

Recklinghausen

Moers

Düsseldorf

Köln

Bonn

Aachen

Aldi hat gegenüber DER WESTEN mitgeteilt, dass keine Filialen aufgrund des Streiks geschlossen seien. Kunden können wie gewohnt sowohl bei Aldi Süd und Aldi Nord einkaufen gehen.

Auch Kaufland teilt mit, dass Mitarbeiter der folgenden Filialen an den Streikmaßnahmen teilnehmen. „Die Filialen haben regulär geöffnet“, stellt der Supermarkt aber klar.

Diese Kaufland-Filialen sind vom Streik betroffen, öffnen aber trotzdem:

Arnsberg

Bergisch Gladbach

Beckum

Borken

Bottrop

Castrop-Rauxel

Dortmund-Innenstadt-Nord, Bornstraße

Dortmund-Hombruch, Luisenglück

Geldern

Hagen-Hohenlimburg

Herten

Marl-Hüls

Menden

Recklinghausen



Das fordert Verdi für Angestellte bei Rewe, Edeka und Co. in NRW

Der Arbeitgeberverband empfiehlt eine flächendeckende Gehaltserhöhung von 2 Prozent zum 1. Juli 2021 und außerdem einen Bonus von 300 Euro als Einmalzahlung.

Verdi fordert stattdessen 4,5 Prozent mehr Lohn und im Einzelhandel einen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber müssten „jetzt ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und für die Heldinnen und Helden des vergangenen Jahres zu dem Abschluss kommen, den diese nicht nur mehr als verdient haben, sondern auch unbedingt brauchen", so Verdi.

Um für die für kommenden Mittwoch geplanten Tarifverhandlungen Druck aufzubauen, ruft Verdi nun Angestellte von Rewe, Edeka und Co. am Freitag zur Arbeitsniederlegung auf.

Deshalb musst du dich am Freitag auf Einschränkungen beim Einkaufen einstellen. In folgenden Einzelhandels-Ketten wird unter anderem gestreikt:

Rewe

Edeka Neukauf

Kaufland

Real

Marktkauf

H&M

Douglas

Primark

Galeria Karstadt Kaufhof

Um deine Nerven zu schonen, solltest du deinen Einkauf deshalb womöglich lieber auf Samstag verschieben. (ak)