Primark in Essen: Irre Szenen vor dem Modehaus! Darauf musst du dich nach dem Lockdown einstellen

Essen. Unglaubliche Szenen bei Primark in Essen! Vor der Filiale des Moderiesen in der Kettwiger Straße in Essen haben sich Anfang der Woche unzählige Menschen in eine riesig lange Schlange vor der Tür eingereiht.

Bilder, die man eigentlich eher von der Neueröffnung einer Primark-Filiale kennt, nicht aber während des Corona-Lockdowns. Was war dort in Essen los?

Primark in Essen: Darum stehen die Kunden Schlange

Grund für den Ansturm war nicht etwa ein besonderes neues Produkt oder ein Stargast. Sondern schlicht und einfach die Wiedereröffnung der Filiale per Click & Meet zum Wochenbeginn, ehe am Freitag wegen des Endes der Notbremse in Essen auch der Shoppingtrip ohne Terminvereinbarung wieder möglich ist.

Die Fans in Essen haben allem Anschein nach lang auf die Wiedereröffnung nach dem Lockdown gewartet. Foto: privat

„Unser Geschäft war seit Mitte Dezember geschlossen, und wir haben uns mit großer Sorgfalt auf die Wiedereröffnung vorbereitet. Unsere Kunden haben lange auf die Wiedereröffnung gewartet und unsere Geschäfte sind mit Sicherheitskonzepten ausgestattet, um die Nachfrage sicher bedienen zu können“, erklärt eine Sprecherin.

Das ist die Kettwiger Straße in Essen

Seit den 1950er Jahren ist die Kettwiger Straße in Essen die Fußgängerzone

Sie beginnt am Willy-Brand-Platz und führt über 400 fast gerade Meter zum Flachsmarkt

Sie ist die zentrale Einkaufsstraße der Stadt

Du kannst dort Kleidung, Schuhe, Delikatessen, Bücher, Dekoartikel, Möbel und vieles mehr kaufen

Das sind vor allem die Maßnahmen, die wir bereits gut kennen: Um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten, lasse Primark nur eine bestimmte Anzahl an Kunden ins Geschäft. Außerdem gebe es strikte Vorgaben zu Sicherheitsabständen beim Anstehen sowie innerhalb der Geschäfte.

Hinzu kommen diese Maßnahmen: Maske tragen, Hände am Eingang desinfizieren, Plexiglasscheiben an den Kassenzonen.

Corona-Lockerungen in Essen: Damit rechnet Primark am Freitag in der Kettwiger Straße

So weit, so gut. Doch was erwartet dich am Freitag, wenn du wieder ohne Termin bei Primark shoppen kannst? „Um Einlass zu erhalten, müssen Kunden weiterhin einen negativen PCR-Test vorweisen“, erklärt die Sprecherin.

Außerdem gelten die üblichen Regeln nach wie vor. Das bedeutet: Womöglich musst du dich auf Wartezeiten vor der Tür einstellen, da nicht alle Kunden gleichzeitig in der Filiale stöbern dürfen. Möglich ist, dass viele Kunden die Lockerungen nutzen wollen, um ihre Garderobe sommertauglich zu machen.

Primark verspricht, durch das Sicherheitskonzept sorgfältig auf diesen Fall vorbereitet zu sein. Man wisse schließlich, dass sich die Kunden lange auf diesen Tag gefreut haben – und genauso positiv wie erhofft soll laut dem Moderiesen auch das Einkauferlebnis werden. (vh)