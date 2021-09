Penny in Essen: Bewaffnete Räuber verletzen Kassiererin – Polizei fahndet mit DIESEN Bildern

Essen. Jetzt ist die Fahndung eröffnet!

Am 16. August haben zwei Räuber einen Penny-Supermarkt in Essen-Dellwig überfallen. Gegen 22 Uhr hatte das Duo kurz vor Ladenschluss die Angestellten und Kunden in Essen mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock bedroht. Eine Kassiererin (50) ist damit verletzt worden, ehe die Kriminellen samt Beute in einem grauen Kombi in Richtung Oberhausen geflohen sind.

Jetzt hat die Polizei Essen die Bilder der Überwachungskamera zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben!

Penny in Essen: Bewaffnete Räuber verletzen Mitarbeiterin – jetzt fahndet die Polizei mit DIESEN Bildern

Sie hatten sich zunächst als Kunden im Penny-Markt ausgegeben. An der Kasse dann der feige Überfall: Sie forderten die Tageseinnahmen und auch den Safe. Letzteren versuchten die Täter daraufhin vergeblich mit einer mitgeführten Flex und einem Brecheisen zu öffnen.

Vor ihrer Flucht ist die Kassiererin mit dem Schlagstock verletzt worden. Rettungssanitäter haben sie noch vor Ort behandelt, zur Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden – ohne Erfolg.

Mit Bildern der Überwachungskamera hoffen die Ermittler jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Räubern machen?

Raubüberfall auf Penny in Essen: SO werden die Täter beschrieben

Einer von ist etwa 1,85 Meter groß, hat dunkle Augen und eine normale Statur. Er hatte eine Fleece-Jacke mit „DHL“-Aufschrift sowie eine dunkle Hose und eine OP-Maske an, soll ein südländisches Aussehen haben.

Wer kann den feigen Täter erkennen? Foto: Polizei Essen

Der zweite Täter ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, hat braune Augen. Zur Tatzeit hat er ebenfalls eine OP-Maske getragen haben. Auffällig: seine „Spongebob“-Mütze und sein zwei Zentimeter langer, lockiger Bart. Er hatte außerdem dunkle Oberbekleidung, eine orangene Arbeitshose und silber-graue Sportschuhe sowie eine dunkle Umhängetasche an.

Der erste Täter. Wer erkennt ihn? Foto: Polizei Essen

Die Polizei bittet unter der 0201 8290 um Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtwagen. (mg)