Parkleuchten in Essen: Besucher enttäuscht – „Mein letzter Besuch“

Der Grugapark in Essen leuchtet wieder in allen denkbaren Farben. Seit Samstag (18. Januar) lockt das Parkleuchten tausende Besucher an.

Doch die Veranstalter wollen nicht nur mit Lichtinstallationen punkten. Bei Facebook preist der Grugapark auch das gastronomische Angebot an. Mit der Reaktion mancher Besucher hätten die Verantwortlichen wohl nicht gerechnet.

Parkleuchten in Essen: „Fressbuden-Wettstreit“

Ob Coffe-Bike im Rosengarten, das Restaurant Orangerie, der Stand von „Miamamia“ an den Farbenterassen oder der von „Getränke Hax“ am Romanischen Haus. Für das leibliche Wohl ist bei der diesjährigen Parkleuchten-Ausgabe gesorgt: „Überall im Park verteilt gibt es warme Getränke und leckere Speisen!“, verspricht der Grugapark.

++ Essen: Riesen-Demo gegen AfD – Organisatoren sprechen Klartext! „Darf sich nicht wiederholen“ ++

Der ein oder andere freut sich da schon auf „leckere Erbsensuppe“. Andere bedanken sich für die zahlreichen kulinarischen Angebote, wundern sich nur, dass das Coffee-Bike nur an einem Standort bleibt. Doch es gibt auch noch deutlich kritischere Stimmen. „Leider verkommt der einstmals schöne Event zu einem ‚Fressbuden Wettstreit'“, findet ein Besucher.

++ Lotto-König Chico hilft Familie aus NRW – Mutter kann nicht glauben, was er schenkt! „Ohne Scheiß?“ ++

„Mein letzter Besuch“

Seiner Ansicht nach sei das gastronomische Angebot („aufgewärmte Hausmannskost“) überteuert. Und auch von den Lichtinstallationen hätte er sich für den Eintrittspreis von neun Euro mehr versprochen. „2025 markiert das Jahr meines letzten Besuchs“, ist sich der Kritiker sicher.

Mehr Themen:

Auch andere mussten enttäuscht feststellen, dass manche Kunstwerke zum wiederholten Male vorkommen.“ Aber es gibt in diesem Jahr auch sehr viele neue Objekte und Bereiche zu entdecken“, merken die Veranstalter an. Und so erntet das Parkleuchten 2025 in diesem Jahr auch von vielen Besuchenden Lob. „Nur zu empfehlen. Einfach wunderschön“, findet eine Besucherin. Eine andere verspricht: „Wir kommen auf jeden Fall wieder.“