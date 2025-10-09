Pakete fliegen im Limbecker Platz in Essen durch die Luft – der Inhalt lässt Kunden jubeln

Über 200 Geschäfte und das mitten in der Innenstadt von Essen: Kein Wunder, dass zahlreiche Kunden regelmäßig im Limbecker Platz shoppen und bummeln gehen. Schließlich gibts dort nicht nur jede Menge Klamottenläden, sondern auch Einrichtungs- und Buch-Shops.

Doch nun fliegen Pakte durch die Luft – ja, richtig gelesen! Und der Grund dahinter sorgt für strahlende Gesichter.

Limbecker Platz in Essen: Plötzlich wird Kundin mit Paket beworfen

Von Montag bis Samstag können die Besucher des Limbecker Platzes in Essen sich von 10 Uhr bis 20 Uhr in den Läden stöbern. Und gerade jetzt, wo es wieder kälter (und vor allem nasser) wird, ist so ein Shopping-Tag für viele genau das Richtige. Doch natürlich: Wo es etwas zu kaufen gibt, gibt man auch reichlich Geld aus.

Natürlich versuchen viele aufgrund der derzeitigen Inflation und der damit verbundenen hohen Preise so viel wie möglich zu sparen. Das wissen sicherlich auch die Mitarbeiter des Limbecker Platz in Essen. Und aus diesem Grund lassen sie jetzt Pakete regnen! Diese sind zwar nicht mit Geld gefüllt, aber mit einem Gutschein.

10 Euro Gutschein – auch du könntest gewinnen

Genau diese Aktion ist jetzt auch in einem Video des Shoppingtempels auf seiner offiziellen Facebook-Seite zu sehen. Ein Mitarbeiter strahlt dabei in die Kamera und betont: „Heute verschenken wir wieder eine Mystery Box, in der sich 10 Euro befinden.“ Die Box wird dabei jedoch nicht in die Hand gedrückt, sondern zugeworfen. Und die Glückliche ist eine Frau, die direkt vor Thalia steht – als sie die grüne Box öffnet, grinst sie prompt über beide Ohren. Klar ist: Sie freut sich mega.

Und das Beste ist, dass der Limbecker Platz in Essen die Aktion wohl öfter durchführen wird. Also, wer weiß, vielleicht bist du ja demnächst der Nächste, der strahlt.