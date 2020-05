In NRW ist eine Studentin auf einen Mietbetrüger reingefallen.

NRW: Studentin will Wohnung mieten – sie ahnt nicht, was sie erwartet

Ihre Leichtgläubigkeit musste sie teuer bezahlen...

Eine junge Studentin aus Köln (NRW) hat sich den Traum von der eigenen Wohnung in der Domstadt erfüllen wollen. Doch statt ihre eigenen vier Wände hat sie nun mehrere Hundert Euro weniger auf dem Konto.

Über den Fall berichtet der Kölner „Express“. Auf einem gängigen Immobilienportal im Netz ist die junge Frau, die seit drei Jahren in NRW lebt, auf das Apartment am Hansaring aufmerksam geworden. Vorher hatte sie noch in einem Studentenwohnheim gelebt, doch da endete ihre Wohnlaufzeit nach drei Jahren.

NRW: Studentin lässt sich reinlegen – Hunderte Euro sind futsch

Als sie Kontakt mit dem Vermieter der angebotenen Wohnung aufnahm, war sie glücklich, dass dieser sofort auf ihren Kontakt reagiert. „Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Köln ist ja bekanntlich schwierig“, sagt die Kölner Studentin dem „Express“.

Der angebliche Vermieter wollte sofort eine Monatsmiete und die Kaution von ihr überwiesen haben. Die 25-Jährige kam der Bitte nach und überwies 1000 Euro Kaution und die Monatsmiete von 379 Euro für die angebliche 40 Quadratmeter große Wohnung in der Kölner Neustadt. Ein Preis, bei dem man in Köln durchaus mal stutzig werden könnte.

„Ich wollte zeigen, dass ich eine zuverlässige Mieterin bin. Nach der Überweisung sollte ich am 21. April ein Paket mit Mietvertrag, Schlüssel und einem Zertifikat für die gezahlte Kaution erhalten. Das ist aber nie angekommen“, schildert die Kölnerin.

Doch der mutmaßliche Vermieter wollte die Leichtgläubigkeit der jungen Frau weiter ausnutzen und verlangte eine zweite Kaution in Höhe von 1000 Euro. Er schob dafür ein EU-Gesetz vor, das es gar nicht gibt.

Inzwischen wurde auch die Studentin stutzig und schaltete einen Anwalt ein. Sie forderte ihr Geld zurück, doch der Vermieter teilte ihr nur mit: „Entweder du zahlst oder tschüss“. Die Wohnungsanzeige im Netz war inzwischen gelöscht worden.

Der überhitzte Wohnungsmarkt in Köln treibt mehrere Menschen wie die Studentin in die Fänge solcher Betrugsmaschen. „Ich habe Anzeige bei der Polizei erstattet und versuchte jetzt, mit Hilfe meiner Bank mein Geld zurückzubekommen. Das ist viel Geld für mich, das ich da verloren habe“, klagt die Studentin gegenüber dem „Express“. (jg)