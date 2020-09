NRW: Hitler-Bilder und Flüchtlinge in Gaskammern in Polizei-Chat in Essen ++ 29 Beamte suspendiert ++ Reul: „Keine Einzelfälle“

Essen. Skandal bei der Polizei in NRW!

Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen werden 29 Beamte verdächtigt, an mindestens fünf rechtsextremen Chat-Gruppen beteiligt gewesen zu sein.

Das teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Seit dem Morgen fänden deswegen zahlreiche Razzien statt, 200 Beamten gingen gegen ihre Kollegen vor. Im Fokus steht das Polizeipräsidium in Essen.

NRW: Hitler-Bilder in Whatsapp-Gruppen

Wegen fünf aufgedeckter rechtsextremer Chatgruppen hat es am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen gegen 14 Verdächtige an 34 Dienststellen und Privatwohnungen Durchsuchungen gegeben. Unter anderem die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Bochum haben 16 Objekte in Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Moers und Selm durchsucht.

29 Polizisten wurden am Morgen suspendiert. 14 Beamte sollen aus dem Dienst enthoben werden, gegen elf laufen von der Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen. 15 gelten derzeit nur als reine Empfänger der Nachrichten.

Die Beschuldigten sind laut Staatsanwaltschaft Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe, in der sie insgesamt eine dreistellige Anzahl an Bilddateien mit zum Teil volksverhetzenden Inhalten sowie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gepostet haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Polizeibeamte des Landes NRW. Im Rahmen der Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial wie Speichermedien sichergestellt, so die Staatsanwaltschaft.

Reul: „Es sind keine Einzelfälle“

In der Pressekonferenz um kurz nach 11 Uhr zeigt sich Reul sichtlich betroffen von den Vorfällen in NRW. Ihm seien in den drei Jahren seiner Amtszeit „die Polizei und die Menschen in NRW richtig ans Herz gewachsen“. Es gebe jedoch unter den 50.000 Beschäftigen einige, die nicht die Werte der Demokratie teilten. Diese hätten in der Polizei „nichts zu suchen“, es handele sich um einen „fundamentalen Widerspruch“ zu diesen Werten. Es handele sich um „übelste neonazistische Hetze“, die in den Chat-Gruppen verbreitet wurde.

Für die Beschuldigten dürfte es „kein Mitleid“ und keine „falsch verstandene Kameradschaft“ geben. Reul weiter: „Ich habe lange gedacht, habe gehofft, es sind Einzelfälle. Aber inzwischen ist mit klar: es sind keine Einzelfälle. Wir müssen damit rechnen, dass weitere Fälle dazu kommen.“ Es seien definitiv zu viele Fälle, um von Einzelfällen zu sprechen, aber definitiv zu wenige, um von einem strukturellen Problem zu sprechen.

NRW: In Essen sind rechte Chatgruppen bei der Polizei aufgeflogen. Foto: dpa

Die Landesregierung werde jedem Verdachtsfall nachgehen. Reul kündigte an, den Kampf gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen mit der gleichen Konsequenz verfolgen zu wollen, wie wie den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie.

Hitler-Bilder und ein Geflüchteter in der Gaskammer

Abteilungsleiterin Dr. Daniela Lesmeister von der Polizei NRW nahm konkret Stellung zu den bisherigen Ermittlungen. So sei am 3.September das Privathandy eines Mitarbeiters der Polizei Essen sichergestellt worden. Gegen ihn war wegen Geheimnisverrat an einen Journalisten ermittelt worden. Dort seien dann Hitlerabbildungen, Hakenkreuzsymbole auf Fahnen oder Geburtstagskuchen, sowie die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer verschickt worden.

Rund 30 Beamte seien Mitglied der Whatsapp-Gruppe gewesen. Die Nachrichten aus der Gruppe sollen sich bis in das Jahr 2012 erstrecken. Lesmeister ergänzte, dass gegen alle Mitglieder der Gruppe Disziplinarverfahren eingeleitet wurden, egal ob diese aktiv Inhalte eingestellt hatten oder bloße Empfänger waren. Bei der Razzia am Mittwoch wurden nun weitere Handys sichergestellt. Deswegen sei damit zu rechnen, dass sich das rechte Netzwerk innerhalb der Polizei möglicherweise weiter weil erstreckt, als bislang angenommen.

Essens Polizeipräsident „bestürzt und beschämt“

Für die Polizeiinspektion in Essen werde zudem eine Sonderinspektion eingerichtet, die die Fälle untersuchen soll. Essens Polizeipräsident Frank Richter sagte: „Ich bin zutiefst bestürzt über das unentschuldbare Fehlverhalten und kann nur mit aller Deutlichkeit sagen, dass im Polizeipräsidium Essen kein Platz für Personen ist, die sich mit solchen rechten Inhalten identifizieren. Wer Dienstgeheimnisse verrät und/oder rechtes Gedankengut verbreitet, hat in der Polizei nichts zu suchen!“

Es gebe bislang aber keine Anhaltspunkte, dass die rechten Gesinnungen Auswirkungen auf das Handeln der Beamten im Dienst hatten.

Gewerkschaft distanziert sich von rechtem Gedankengut

Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der deutschen Polizeigewerkschaft, sagte: „Die DPolG NRW distanziert sich klar gegen rechtes Gedankengut innerhalb der Polizei – wie auch gegen jedes andere extremistische Gedankengut. Die Polizei muss neutral sein und sich stets auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewegen. Zudem ist die Polizei auch ein Spiegel der Gesellschaft; der absolute Großteil der Kolleginnen und Kollegen lebt und verkörpert diese Werte.“

Er betont, dass bis zum Abschluss der Ermittlungen die Unschuldsvermutung gelte. (ms/dv/dpa)