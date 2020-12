NRW: Geheimtipp! An diesem Ort kommt trotz Corona mächtig Weihnachtsstimmung auf

NRW: An diesem Ort bekommst du trotz Corona ordentlich Weihnachtsstimmung.

Das Virus schränkt die Möglichkeiten für Ausflüge und Freizeitaktivitäten extrem ein. Weihnachtsstimmung kommt auch nicht so richtig auf. Doch das ist nicht überall in NRW der Fall! Denn ist es gibt einen Ort, an dem trotz Corona mächtig Weihnachtsstimmung aufkommt. Hier erfährst du den Geheimtipp.

NRW: Ein Ort sorgt für mächtig Weihnachtsstimmung

Kein Weihnachtsmarkt, keine Cafés und keine Restaurants: Wegen Corona kommt keine richtige Weihnachtsstimmung auf. Dass dieses Jahr anders ist als gewohnt, ist mittlerweile wohl jedem klar.

Allerdings bedeutet das nicht, dass man diesen Winter vollständig auf weihnachtliche Stimmung verzichten muss. Denn es gibt tatsächlich einen Ort in NRW, an dem Weihnachtsfreudige und Romantiker garantiert auf ihre Kosten kommen: Marienthal im Kreis Wesel.

Wie die Veranstalter auf ihrer Seite schreiben, verspricht das Dorf in Hamminkeln nämlich „ein vorweihnachtlich geschmücktes Dorf mit Tannenduft und Lichterglanz, fernab allen Weihnachtstrubels“. Denn dort treffen Besucher auf eine „Winterrallye“, welche über den historischen Marienthaler Wanderweg führt. Dieser ist mit Tannenbäumen dekoriert und mit zahlreichen Lichtern angestrahlt. Der Zeitung „NRZ“ zufolge leuchten dort insgesamt rund 450.000 Lichter! Ein wahres Lichtermeer also.

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Und während Besucher den weihnachtlich geschmückten Wanderweg längs der Issel erkunden, welcher an der Klosterkirche beginnt und über den Dorfplatz führt, kommen sie vorbei am Marienthaler Gasthof und landen schließlich an der Alte Molkerei und dem Sattlerhaus. Nach der Wanderung erwartet sie dann „ein weihnachtlich geschmücktes Dorf, festlich dekorierte Geschäfte und Gasthöfe.“ Dort können Besucher frische Waffeln, Kaffee, Glühwein und warme Speisen zum Mitnehmen kaufen.

NRW: Der Wanderweg führt vorbei an Tausenden Lichtern. Foto: FUNKE Foto Services

Gewinnspiel mit Preisen

Und was wäre eine „Winterrallye“ ohne Preise? Tatsächlich können Besucher sogar an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dafür müssen sie acht Stationen durchlaufen und jeweils eine Frage beantworten. Den Anfangsbuchstaben des jeweiligen Lösungswortes tragen sie dann auf einem vorgesehenen Flyer ein, sodass sich am Ende das Lösungswort ergibt.

Diesen können Besucher in einem beliebigen Marienthaler Geschäft abgeben und an einer Verlosung teilnehmen. Es warten insgesamt 50 Geschenke. Wer also doch noch richtige Weihnachtsstimmung erleben möchte, der kann die „Winterrallye“ noch bis Mitte Januar besuchen.