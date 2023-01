Netto in Essen: Kurz vor Feierabend zückt ein Mann eine Schusswaffe

Für die Kunden und Mitarbeiter von einem Netto in Essen wurde Freitag, der 13. Januar, wirklich zu einem Pechtag. Dafür sorgte ein bisher unbekannter Mann.

Dieser terrorisierte die Menschen im Netto in Essen, indem er die Filiale mit einer Schusswaffe ausrauben wollte.

Netto in Essen wird von Unbekanntem überfallen

Die Netto-Filiale an der Hubertstraße in Essen-Frillendorf erwischte es am Freitag, 13. Januar, besonders hart. Ausgestattet mit einer Schusswaffe, ging ein Unbekannter auf das Personal los. Kurz vor Ladenschluss, gegen 22 Uhr forderte er die Betroffenen auf, den Tresor zu öffnen. Laut Polizei gelang es dem Täter danach mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung zu fliehen.

So beschreiben Zeugen den Täter:

ca. 30-40 Jahre alt

rund 170 cm groß

trug eine schwarz-grüne Jacke, eine blaue Jeans, helle Schuhe, eine schwarze Mütze, Brille, eine schwarze medizinische Maske und einen schwarzen Rucksack

sprach akzentfrei Deutsch

Netto in Essen: Polizei steckt in den Ermittlungen

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Netto in Essen bereits aufgenommen. Dabei setzen die Beamten auf Zeugenaussagen, um den Unbekannten ausfindig zu machen.