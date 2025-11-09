Nach „MHH Erlebniswelten“ in Essen folgt die Nachricht: Messe-Veranstalter verrät es selbst

Die MHH Erlebniswelten haben ihr 55. Jubiläum mit einem beeindruckenden Programm und 40.000 begeisterten Besuchern in der Messe Essen gefeiert. Die Verbrauchermesse, die mit 10.000 Gästen mehr als im Vorjahr ein neues Besucherhoch erreichte, präsentierte sich erstmals bei freiem Eintritt – eine Entscheidung, die sich als voller Erfolg erwies.

MHH Erlebniswelten: Kreativität und Inspiration

Ein Highlight war die winterlich dekorierte Kreativwelt in Halle 8, die unter dem Motto „Xmas coming Home“ glänzte. Besucher bummelten zwischen stimmungsvoller Beleuchtung, Geschenkideen, selbstgemachter Dekoration und Köstlichkeiten. Besonders beliebt: die ReCreate-Arena der ZiC’nZaC-Nähakademie. „Es ist faszinierend zu sehen, mit wie viel Begeisterung Menschen selbst aktiv werden, wenn man ihnen die richtigen Impulse gibt“, sagte Dr. Joachim Bürger, Gründer der Nähakademie. Nachhaltigkeit und Kreativität standen hier im Fokus.

Die Stilwelt in Halle 7 lockte mit gleich zwei neuen Partnern: Der Design Gipfel präsentierte selbstgemachte Unikate wie Schmuck und Wohnaccessoires, während LebensArt exklusive Wohnideen und luxuriöse Dekorationen zeigte. Beide Plattformen ergänzten das Angebot der MHH Erlebniswelten in Essen perfekt und begeisterten alle, die auf Qualität und Stil Wert legen.

MHH Erlebniswelten: Stil, Genuss und Fantasie

In der Genusswelt in Halle 6 wurden internationale und regionale Köstlichkeiten präsentiert. Während ein tunesischer Gemeinschaftsstand mit mediterranen Gewürzen und Holzarbeiten begeisterte, sorgten Spezialitäten aus der WildkogelArena und dem Zillertal für Lust auf österreichische Bergurlaube. Bewegung und Gesundheit standen in der Aktivwelt in Halle 5 im Fokus, wo Mitmachaktionen des Essener Sportbunds die Besucher dazu einluden, Sportarten auszuprobieren.

Erstmals fand das Fantasy-Festival Annotopia als wetterunabhängiges Indoor-Event in Halle 5 statt. Es verzauberte die Messe mit Rittern, Elfen und Steampunks, während Musik und Shows eine magische Atmosphäre schufen. Annotopia wurde von den Gästen jeden Alters mit Begeisterung aufgenommen und blieb eines der absoluten Jubiläumshighlights der MHH Erlebniswelten.

MHH Erlebniswelten: Gesellenstücke und Zukunftspläne

Zu den Höhepunkten der Messe gehörte auch die Ausstellung „Die Gute Form“ des Tischler NRW Fachverbandes, der die besten Gesellenstücke des Jahres präsentierte. Gewinnerin Hannah Bronneberg überzeugte mit ihrem eleganten Sideboard aus amerikanischem Nussbaum und Bronze-Metalliclack. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Ausstellung und Mitmachwerkstatt so viele Menschen mit dem schönsten Werkstoff der Welt begeistern konnten“, resümierte Dr. Johann Quatmann, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Tischler NRW.

Die MHH Erlebniswelten haben einmal mehr bewiesen, dass die Mischung aus Tradition und Innovation das Erfolgsrezept der Verbrauchermesse ist. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm und spannenden Erlebnissen bleiben sie ein Muss für die Besucher aus Nordrhein-Westfalen. Im kommenden Jahr kehren die MHH Erlebniswelten vom 5. bis 8. November in die Messe Essen zurück.