Schwere Vorwürfe nach Messer-Attacke in Essen: „Spiel mit dem Leben von Lehrkräften und Schülern“

Nach der brutalen Messer-Attacke am Berufskolleg Blücherstraße sitzt der Schock in Essen tief. Ein 17-jähriger Schüler ist am Freitag (5. September) mit einem Messer auf seine Lehrerin losgegangen und hat auf diese eingestochen (mehr dazu hier >>>). Doch hätte man den Vorfall verhindern können? Der Lehrerverband „SchaLL“ erhebt schwere Vorwürfe gegen das Land NRW.

„SchaLL“ – das steht für „Schutzgemeinschaft angestellter Lehrerinnen und Lehrer“. Es ist ein Verein, der die Interessen der Berufsgruppe vertritt. Nach dem tragischen Vorfall in Essen wirft der Verein dem Land NRW vor, nicht genug für die Sicherheit an Schulen zu unternehmen.

„In NRW schiebt man das Thema sichere Schulen vor sich her“

Der SchaLL-Vorsitzende, Stefan Nierfeld, findet klare Worte für die Landesregierung von NRW: „Wir nennen die Dinge, wie sie sind: In NRW schiebt man das Thema sichere Schulen vor sich her, als ginge es um eine Lappalie. Das ist ein Skandal und letztlich ein Spiel mit dem Leben von Lehrkräften und Schüler:innen und aller weiteren im Schulbetrieb beschäftigten Kräfte.“

In einer Pressemitteilung nach der Messer-Attacke in Essen bemängelt der Verein, dass an den meisten Schulen keine Amok- und Bedrohungsübungen stattfinden. Auch gibt es in Schulen keine Gefährdungsbeurteilung, etwas, das eigentlich in jedem Betrieb verpflichtend ist. Dadurch sind Schulen eine große Sicherheitslücke, und Lehrer arbeiten in „unsicheren Klassenzimmern“, wie es der Verein formuliert.

Essen: Verein forder Maßnahmen statt Betroffenheit

Der Verein hat klare Forderungen, um sowohl Lehrer als auch Schüler besser zu schützen. So fordert „SchaLL“ unter anderem, dass ein landesweiter Sicherheitskongress eingeführt wird. Auch sollen an Schulen in NRW umfassende Schutzkonzepte und Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.

An Schulen muss es klare und verpflichtende Standards für Amokalarmübungen und Notfallpläne geben. Ebenfalls fordert „SchaLL“, dass in Schulen neue technische Optionen im Bereich der Alarmierung installiert werden, um im Ernstfall Lehrer und Schüler zu warnen. Nach dem Vorfall in Essen fordert der Verein von der Politik, dass jetzt Sofortmaßnahmen umgesetzt werden sollten, statt sich nur betroffen zu äußern.

In der Pressemitteilung erklärt der Verein bestimmend: „Sicherheit braucht Prävention! Und zwar bevor Schlimmes passiert! Es geht nicht, dass Sicherheit immer erst dann diskutiert wird, wenn es zu spät ist. Lehrkräfte in NRW erwarten von Land und Kommunen nicht Vertröstungen, sondern konsequente und sofortige Maßnahmen. Die Politik hat es in der Hand, Schutzkonzepte müssen umgesetzt werden – und zwar sofort!"








