Nach Messer-Attacke an Essener Schule: Überraschende Infos zum mutmaßlichen Täter

Der Messer-Angriff an einem Essener Berufskolleg sitzt noch schwer in den Gliedern der Anwohner. Am Freitag (5. September) wurde eine Lehrerin des Berufskollegs an der Blücherstraße mit einem Messer niedergestochen. Der mutmaßliche Täter: Ein 17-jähriger Schüler (>>DER WESTEN berichtete).

Der 17-Jährige war nach der Tat geflüchtet und kurze Zeit später von der Polizei auf einer Grünfläche im Essener Stadtzentrum niedergeschossen worden. Die niedergestochene Lehrerin war in die Uniklinik Essen eingeliefert und dort notoperiert worden. Mittlerweile schwebt die 45-jährige Lehrerin laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr, wie die „WAZ“ berichtet.

Messer-Attacke an Schule beschäftigt Essen

Am Montag (8. September) sollte der Unterricht am Essener Berufskolleg wie geplant stattfinden (>>hier liest du mehr dazu). Doch was ist mit dem mutmaßlichen Täter der schrecklichen Bluttat? Wie ein Sprecher der Polizei Bochum gegenüber DER WESTEN mitteilte, befindet auch dieser sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Am Sonntag (7. September) sei ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen verkündet worden. Langsam sickern außerdem weitere, überraschende Informationen über den 17-Jährigen durch.

Unter Schülern des Essener Berufskollegs wird sich laut „WAZ“ erzählt, dass der mutmaßliche Täter erst seit zwei Wochen die Schule besuche, um dort seinen Hauptschulabschluss zu machen. Oberstaatsanwältin Yvonne Rothe will diese Information weder bestätigen noch verneinen.

Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei geben aktuell keine Informationen zum möglichen Motiv der Bluttat preis. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass sich diese Tat wohl überall hätte abspielen können, es gibt keinerlei Vorgeschichte zwischen Täter und Opfer, die darauf hingedeutet hat“, betont Schuldezernent Muchtar Al Ghusain. Der Täter soll also, entgegen vieler ursprünglichen Vermutungen, keine Vorgeschichte mit der Lehrerin gehabt haben.

Mutmaßlicher Täter attackierte im Flur

Augenzeugen berichten, dass der Schüler der Lehrerin das Messer seitlich in den Bauch gerammt haben soll. Im Flur habe er es so aussehen lassen, als ob er sie anrempeln würde. Während der 17-Jährige über den Lehrerparkplatz flüchtete, wurden umgehend Polizei und Notarzt informiert.

Die Bluttat beschäftigt sowohl Lehrer als auch Eltern und Schüler des Essener Berufskollegs am Bildungspark extrem. Sämtliche Betroffene haben die Möglichkeit, mit einem Schulpsychologen zu reden. Weitere Informationen sowie welche Gedanken die Schüler des Berufskollegs am Montag (8. September) über den schrecklichen Vorfall hegen, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.