Kurz vor Spielemesse in Essen – Veranstalter muss Besucher warnen

Gerade erst kam ans Licht, dass die Spielemesse in Essen kurz vorm Ausverkauf steht. Wer noch ein Ticket ergattern will, sollte sich nicht mehr lange Zeit lassen, geht das Mega-Event immerhin auch schon am Donnerstag (23. Oktober) los. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Der Veranstalter muss sich jetzt aber mit einer Warnung an die Besucher der Spiel in Essen wenden. Denn wer vorhatte mit Bus und Bahn an- und abzureisen, sollte sich im Vorfeld besser informieren. Hier droht aus gutem Grund Chaos.

Veranstalter warnt Essener Spielemessen-Besucher

Schuld am drohenende Chaos sind Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Essen und Dortmund Hauptbahnhof. „Bitte informiert euch vor eurer Anreise über eure Verbindung nach Essen“, warnt jetzt der Veranstalter auf seiner Website.

Auch „zuginfo.nrw“ weist seit dem 5. September diesen Jahres auf die andauernde Großbaustelle zwischen den Ruhrgebietsmetropolen hin. Bis einschließlich 31. Oktober 2025 um 21 Uhr kommt es auf der Strecke Essen Hauptbahnhof – Dortmund Hauptbahnhof aufgrund von Gleis-, Weichen- und Oberleitungserneuerungen zu umfangreichen Fahrplanänderungen. Dies betrifft zahlreiche Regional- und S-Bahnen.

DIESE Strecken sind betroffen

Darunter fallen der RE1, RE6, RE11, RE16, RE41, RB32, RB40, RB46 sowie die Straßenbahnen S1 und S2. Mehr Informationen erhältst du hier >>>.

Immerhin: Vom Essener Hauptbahnhof aus sind es gerade mal fünf Minuten mit der U-Bahn. „Mit der U-Bahn-Linie U11 könnt ihr direkt zu den Eingängen West, Süd und Ost fahren. Der Eingang Ost, der über die Hallen 8 und 7 zu Halle 6 führt, liegt direkt an der Haltestelle Messe Ost. Eingang Süd, der zu Halle 1 führt und Eingang West zur Halle 3 erreicht ihr direkt über die Haltestelle Messe West/Süd“, informieren dazu die Veranstalter. Mit ausreichend Vorbereitung vor der Anreise kann dann jetzt auch hoffentlich nichts mehr schiefgehen!