„Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel1) in Essen: Koch verrät Geheimzutat – Mike Süsser kann es kaum fassen

Essen. Die Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel 1) ist am dritten Tag der Woche in Essen beim Restaurant „Der Löwe“ gewesen.

Das bayrische Restaurant mitten in der City von Essen sorgt bei „Mein Lokal, dein Lokal“ erstmal für Aufsehen bei Sternekoch Mike Süsser: „Ein bayrisches Restaurant mitten im Pott, kann das gutgehen?“

„Mein Lokal, dein Lokal“ zu Gast bei „Der Löwe“ in Essen

Geht es, zumindest nachdem Lars Becker (48) das Lokal im Jahr 2018 übernommen hat. Der gelernte Briefträger und jahrelange Inhaber einer Videothek ist vor zehn Jahren zur Gastronomie gewechselt. Und sagt selbst, dass die bayrische Küche im Ruhrgebiet gut ankommt.

Das Restaurant „ Der Löwe“ wurde 2018 wegen Insolvenz geschlossen und dann von Lars Becker wiedereröffnet. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Um Sternekoch Mike Süsser direkt mit ins Boot zu holen, wird er kurzerhand an den Herd gestellt. So kann er den Küchenchef Christoph genau beobachten. Der macht Pferderoulade gefüllt mit Gewürzgurken und Zwiebeln. Und dann zückt er plötzlich seine Geheimzutat.

Geheimzutat lässt Sternekoch sprachlos werden

Denn anstatt normalen Rotweins fügt der Küchenchef Glühwein zur Soße der Roulade hinzu. Und der Glühwein kommt kurzerhand dann auch noch in die Marinade des dazu servierten Rotkohls.

Sternekoch Mike Süsser staunt nicht schlecht. „Finde ich geil den Tipp, denn gerade bei solch einem Essen gibt es mehr Geschmack dazu anstatt Rotwein, sagt er.

Auch als er die Roulade dann verspeist (er gibt am Ende der Woche auch noch Punkte an die fünf Köche), ist er begeistert. „Den spüre ich sofort, die Soße mit Glühwein hat einen geilen Geschmack.“

Doch das Blatt soll sich bald wenden...

Das ist „Mein Lokal, dein Lokal“:

Die Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ läuft seit 2013 bei Kabel eins

Die Show wird montags bis freitags um 17.55 Uhr ausgestrahlt

Die Showmusik stammt von der Band „Capital Cities“

Ein Promi-Koch bewertet zudem die Speisen

Dabei waren schon Mike Süsser, Martin Baudrexel, Mario Kotaska oder Andreas Studer

Denn als die vier anderen Köche kommen, die nach einem Menü dann den Löwen und Lars Becker bewerten sollen, bestellt einer von ihnen als Vorspeise eine Gulaschsuppe. Und schaut sich an, wie Küchenchef Christoph diese zubereitet.

Und siehe da: Auch hier packt er den Glühwein wieder aus und in die Suppe. Der Koch Dino Engelhardt, der am ersten Tag der Woche für die Jury gekocht hat, traut seinen Augen nicht. „Das ist ja irgendwie nicht so meins“, sagt er verwundert.

Mike Süsser stimmt ihm zu: „Also dass er den Glühwein jetzt als Universalwaffe benutzt, finde ich nicht so gut. Nicht so passend irgendwie...“, kritisiert der Sternekoch.

Juror-Koch begeistert von Pferderoulade

Als Dino Engelhardt dann später auch eine Pferderoulade mit Rotkohl isst, begeistert ihn der Geschmack der Roulade. Doch der Rotkohl verliert, er habe einen säuerlichen Geschmack.

„Da ich gesehen habe, dass Glühwein in die Gulaschsuppe kommt, ist das vielleicht hier auch der Grund“, meint Engelhard. Allerdings widerspricht Mike Süsser ihm da dann doch.

29 Punkte gibt es am Ende

„Beim Rotkohl passt der Glühwein mit der zimtigen Note. Bei der Gulaschsuppe, die pikant sein soll, eher nicht“.

Am Ende gibt es von den Juroren 29 Punkte, damit liegt der Löwe Lars Becker auf Platz 2 von 3. Am Donnerstagabend wird im „Etos“ in Duisburg gegessen. (fb)