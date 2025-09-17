Nach Show-Ausfall von Markus Krebs in Essen – jetzt gibt es Neuigkeiten

Eigentlich sollte der Duisburger Comedy-Star Markus Krebs am Montag (15. September) seine Fans in Essen zum Lachen bringen – passend zum Ruhrpott natürlich in einem Biergarten des Wirtshauses „Heimliche Liebe“. Doch bei Open-Air-Veranstaltungen sind Künstler und Besucher natürlich immer auch vom Wetter abhängig. Und das machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

Wegen einer Sturmwarnung wurde der Auftritt von Markus Krebs am 15. September abgesagt (>> wir berichteten). Viele enttäuschte Fans warteten daraufhin auf Infos für einen möglichen Ersatztermin. Jetzt herrscht endlich Gewissheit.

Markus Krebs verkündet Ersatztermin

Wie der Veranstalter auf Anfrage von DER WESTEN mitteilte, soll der Ersatztermin für die Show von Markus Krebs am Sonntag, dem 28. September, stattfinden. Location ist erneut der Biergarten „Heimliche Liebe“ in Essen – die Besucher und Ticketinhaber müssen sich also nicht allzu sehr umstellen.

Auch Markus Krebs selbst bestätigte am Mittwoch (17. September) den neuen Termin auf seiner Facebook-Seite: „Neuer Termin ist jetzt der Sonntag 28.9, gleiche Location nur ohne Wind.“ Trotz des Termins zum Herbstbeginn hoffen die Veranstalter also, dass das Wetter diesmal mitspielt.

Der starke Wind der vergangenen Tage hätte laut Veranstalter zu Problemen mit der Ton-Technik beim Open-Air-Auftritt des Ruhrpott-Comedians geführt.