Maredo: Die Steakhaus-Kette schließt mehrere Restaurants, darunter auch in zwei Revierstädten. (Symbolbild)

Maredo: In DIESEN beiden Revierstädten schließt das Restaurant endgültig – aus überraschendem Grund

Die Nachricht über die Schließung dutzender Maredo-Filialen dürfte für viele Menschen ein Schock gewesen sein. Doch wie sich nun herausstellt, löste die Corona-Krise die Schließungen mehrerer Filialen zwar aus, ist aber nicht der wahre Grund für die Schließungen. Und der ist überraschend.

Gleich in zwei Revierstädten wird es Maredo künftig nicht mehr geben.

Maredo: Restaurants in zwei Revierstädten schließen endgültig

Ende März war bekannt geworden, dass die Steakhaus-Kette Maredo einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Damit drohte allen 35 Restaurants die Schließung. Rund 900 Mitarbeiter würden ihren Job verlieren.

Auf Anfrage der Redaktion hat Maredo nun mitgeteilt, dass die Steakhaus-Kette nicht alle seine Restaurants schließen werde. Vielmehr betrifft es 13 Restaurants, also etwa ein Drittel seiner gesamten Locations. In NRW trifft es die Städte Aachen und Wuppertal sowie die Revierstädte Essen (in der Rathaus Galerie) und Duisburg. Weiterhin von der Schließung betroffen sind:

Berlin (Hackescher Markt)

Berlin (Unter den Linden)

Braunschweig

Bremen

Dresden (Frauenkirche)

Hamburg (Sandtorpark)

Lübeck

Nürnberg

Wiesbaden

Grund für Schließung überrascht

Demnach sei die Schließung der 13 Restaurants „zwingend geboten“, wie Rechtsanwältin Elke Schmitz von der vertretenden Kommunikationsagentur von Maredo erklärt. Das Unternehmen habe alle 35 Restaurants im Zuge des Insolvenzverfahrens auf den Prüfstand gestellt und bei den 13 Standorten feststellen müssen, dass eine dauerhafte Schließung nicht abzuwenden sei.

„Deutliche Wettbewerbsnachteile“ machten den genannten Maredo-Restaurants im Vergleich zu den übrigen 22 Restaurants seit mehreren Jahren zu schaffen, heißt es weiter. So habe sich eine ursprünglich gute Standortqualität in den letzten Jahren nachteilig für Maredo entwickelt. Das sei maßgeblich auf die städtebaulichen Entwicklungen und ein verändertes Einkaufs- bzw. Konsumverhalten der Endverbraucher zurückzuführen.

Maredo: Rückläufige Gästezahlen schon vor Corona

Die 13 Restaurants hätten bereits vor der Corona-Krise rückläufige Gästezahlen und damit einen geschwächten Ertrag gehabt. „Dies vorangestellt, müssen wir davon ausgehen, dass die Umsätze auch nach der Corona-Krise nicht an die getätigten Umsätze aus dem Zeitraum vor der Corona-Krise heranreichen werden“, erklärt Schmitz die Entscheidung von Maredo.

Zahlreichen Mitarbeitern wurde deshalb zum Ende April gekündigt. Dennoch soll die Schließung der Restaurants nicht für immer das Aus der 13 Restaurants bedeuten. Laut Schmitz verfolge Maredo das Ziel, die Steakhaus-Kette „zukunftsfähig aufzustellen“ und die Standorte einst wieder zu eröffnen.