Neuer Lotto-König in Essen! Doch er kommt nicht an „Chico“ ran

Schon wieder ein Neumillionär im Ruhrgebiet! Beim Lotto-Spielen in Essen konnte der glückliche Gewinner „Chico“ aus Dortmund allerdings nicht das Wasser reichen.

Bei der Ziehung am Samstag, den 20. Mai, konnte ein Glückspilz aus Essen gleich mehrere Millionen Euro für sich gewinnen. Beim Lotto 6aus49 knackte er allerdings nicht den Jackpot.

Nächster Lotto-König – diesmal in Essen

Das dürfte wohl die Krönung des Tages für den Essener Lottospieler gewesen sein. Nach der Samstagsziehung war er von einem auf den anderen Moment Millionär. Beim Lotto 6aus49 konnte er zwar den Jackpot über acht Millionen nicht knacken, jedoch landete er einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse.

Damit konnte er – immerhin – noch die Mordssumme von 2.309.522,60 Euro gewinnen. Die für den Spielschein ausgegebenen 66,75 Euro hatten sich da definitiv gelohnt. Als Einziger in Deutschland konnte der anonyme Essener mit den Zahlen 5, 6, 24, 33, 34 und 42 hier einen Treffer landen. Es fehlte ihm lediglich die korrekte Superzahl 3 zum Jackpot.

Keine Konkurrenz für „Chico“

Für die nächste Mittwochsziehung am 24. Mai stehen nun zehn Millionen Euro auf dem Plan. So viel gewann auch Lotto-König „Chico“ aus Dortmund Ende 2022. Kürsat Yildirim – bekannt als „Chico“ – hatte sogar schon drei Mal Lotto-Glück in seinem Leben. Der 42-Jährige hat sich somit innerhalb des Ruhrgebiets einen Namen gemacht.

Doch er ist längst nicht der Einzige in NRW, der seine Millionen im Lotto gewann. WestLotto zählt allein in diesem Jahr zehn Millionen-Gewinner, sieben davon beim Spiel 6aus49. Bei der Zusatzlotterie Super 6 gewann am Wochenende zudem ein weiterer Spieler aus NRW 100.000 Euro – und das über eine Karte, die er in Dortmund erstand.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.