Lost Places in NRW: Bunker und Bergbauschule – Gänsehaut-Video von verlassenen Orten im Revier

Essen. Warst du schon einmal in einem verlassenen und vergessenen Bunker? Oder einem Schwimmbad? Nika Blanken nennt sich „Urban Explorerin“ und sucht solche Lost Places in NRW. Wir zeigen dir die gespenstischen Bilder, die sie dabei macht

Lost Places in NRW: Die irrsten verlassenen Orte im Video

Es sind Orte wie aus einem Endzeitfilm. Rostige Fabrikhallen, verlassene Bergbauschulen. Bunkeranlagen aus einer längst vergessenen Zeit.

Die Urban Explorerin Nika Blanken kennt die verlassen Orte, die Lost Places in NRW. Immer dabei: Ihre Kamera. Denn das, was sie auf ihren Streifzügen sieht, will sie für die Nachwelt festhalten.

Urban Explorerin Nika Blanken führt uns herum

Ihre Eindrücke siehst du in diesem Video.

Lost Places in NRW

Wenn du noch mehr Fotos von Nika sehen willst, auf ihrer Facebook-Seite „Orte der Stille“ veröffentlicht sie ihre besten Aufnahmen. (ds)