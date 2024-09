Litruhr 2024 in Essen: Offiziell! Diese Hammer-Stars kommen zum Festival

Das Internationale Literaturfestival im Ruhrgebiet – das Litruhr – findet dieses Jahr unter anderem in Essen statt. Dabei geht es um die Vorstellung neuer Romane, Diskussionen, Themenabende und so weiter. Bei der nunmehr achten Ausgabe vom 9. bis 13. Oktober sind auch wieder ein paar große Namen dabei.

Zwischen den 71 Veranstaltungen in Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Oberhausen im Ruhrgebiet werden die Besucher beim Liruhr 2024 auf einige Stars treffen.

Litruhr 2024 in Essen mit Grönemeyer und Kerkeling

Gleich zur Eröffnung des Literaturfestivals wird ein besonders bekannter und gefeierter Künstler auftreten – und zwar niemand Geringeres als Herbert Grönemeyer. Sein guter Freund Michael Lentz hat über den Sänger eine Art Lebenswerk verfasst. Das Ergebnis stellen beide am 9. September um 19.00 Uhr in der Lichtburg in Essen vor.

Den Abschluss am 13. Oktober ebenfalls in der Lichtburg, allerdings um 18.00 Uhr, macht Komiker Hape Kerkeling. In „Gebt mir etwas Zeit“ holt er aus und erzählt die Geschichte seiner Vorfahren, aber auch seine eigene, von der Kindheit bis heute.

Litruhr 2024 in Essen: Rufus Beck lässt Kinderherzen höherschlagen

Doch bei den beiden Stars bleibt es natürlich nicht. Das diverse Programm bietet große Abwechslung – auch bei den geladenen Gästen. Von Sänger Max Mutzke über die Schauspieler Dietmar Bär, Matthias Matschke und Nina Kunzendorf sind natürlich auch jede Menge Schriftsteller wie Nora Bossong, Thomas Böhm oder auch Ingo Schulze mit dabei.

Neben dem Litruhr gibt es auch noch das lit.kid.Ruhr, die Kinder- und Familienausgabe des Literaturfestivals. Auch hier sind durchaus bekannte Gesichter und Stimmen dabei, etwa die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim oder der Kabarettist Frank Goosen. Und seine Stimme kennt sicherlich jeder: Schauspieler und Sprecher Rufus Beck. Er bringt die Geschichten der „Der kleine Nick“-Reihe ins Leben.

„Die achte lit.RUHR bereichert das Kulturangebot der Stadt Essen und des Ruhrgebiets mit einem facettenreichen Programm, insbesondere auch für Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Familien“, freut sich Oberbürgermeister Thomas Kufen über das anstehende Event. Übringes: die Karten sind bereits im Vorverkauf.