Wilde Szenen im Limbecker Platz – es passiert auf der Rolltreppe

Irre Aktion im Limbecker Platz in Essen! Das Einkaufzentrum am Berliner Platz kam es zu außergewöhnlichen Szenen auf der Rolltreppe. Plötzlich fingen die Besucher und Kunden der zahlreichen Geschäfte an, zu tanzen.

Dahinter steckt eine Aktion des Limbecker Platzes in Essen. Der stiftet die Kunden sogar zum Tanzen an. Wer mitmacht, dem winkt ein kleines Geschenk. Mehr über den Ablauf erfährst du hier.

Limbecker Platz in Essen mit kurioser Aktion

„Tanz auf der Rolltreppe bei uns im Limbecker Platz und schnapp dir deinen Gutschein!“ – so simple, so einfach. Auf Facebook und Instagram stellt das Social-Media-Team vom Einkaufszentrum die Aufgabe an die Kunden. „Traust du dich?“, fordert man hier noch die Lust an der Challenge heraus.

Und tatsächlich: Wie in einem kurzen Video zu sehen ist, haben sich einige Kunden tatsächlich getraut und tanzen auf den Rolltreppen im Limbecker.

Limbecker Platz in Essen sorgt mit Aktion für geteilte Meinungen

Wer mitmacht, kann sich über einen Centergutschein freuen – laut einer Facebook-Nutzerin hatte ihrer sogar einen Wert über 200 Euro! Doch sich dafür „zum Affen machen“? Das wollte eine Nutzerin lieber nicht. Die Aktion hinterlässt geteilte Meinungen bei den Kunden. Doch viele haben einfach nur Spaß an dem Video und der Aktion, wollen sogar selbst daran teilnehmen.

Was sie jedoch unbedingt wissen sollten: Wenn sie mitmachen, werden sie gefilmt. Wie lang genau die Aktion noch läuft, ist unbekannt. Interessierte, die keine Scheu vor der Kamera haben, sollten sich deshalb lieber ranhalten.