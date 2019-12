Limbecker Platz in Essen: Massenschlägerei im Einkaufszentrum – Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Essen. Aufruhr am Donnerstagabend im Limbecker Platz in Essen!

Die Polizei musste mit einem Großaufgebot zum Limbecker Platz ausrücken. Der Grund war eine Prügelei zwischen rund 20 Jugendlichen. Das bestätigte Centermanagerin Alexandra Wagner gegenüber DER WESTEN.

Demnach gerieten zwei Gruppen um kurz nach 18.30 Uhr vor einem Fastfood-Restaurant in eine Auseinandersetzung.

Limbecker Platz in Essen: Schlägerei unter Jugendlichen

Zunächst waren nur etwa drei bis vier Jugendliche aufeinander losgegangen. Die Situation eskalierte, laut Polizei vor Ort standen sich zwei Gruppen von jeweils etwa zehn Jugendlichen gegenüber. Beide Gruppen schaukelten sich gegenseitig hoch.

-----------------

Mehr Themen:

Essen: Polizei wird zu Unfall gerufen – doch mehrere Gaffer behindern die Rettung

Essen: Polizei hat ständige Angriffe satt – und greift jetzt zu drastischer Maßnahme

Essen: Mann niedergeschossen! Zeuge entdeckt schwerverletztes Opfer

-----------------

Zwei Jugendliche wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm einige vorübergehend in Gewahrsam, die meisten Beteiligten türmten nach Eintreffen der Beamten.

+++Essen: Blutiger Streit in der Nacht – Polizei nimmt Mann sofort fest+++

Die Polizei konnte schnell eingreifen, hieß es weiter. Mehreren Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt.

++ Was ist im Ruhrgebiet los? Immer informiert mit dem neuen täglichen Newsletter der WAZ! HIER abonnieren ++

Im restlichen Teil des Limbecker Platzes bekam man von der Schlägerei nichts mit und das vorweihnachtliche Einkaufstreiben ging unbehelligt weiter.

Im Limbecker Platz ist es zu einer Massenschlägerei gekommen. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Erst vor einigen Tagen musste die Polizei in Essen bereits wegen einer anderen Massenschlägerei in die Innenstadt ausrücken. Am Salzmarkt prügelten sich Dutzende Personen am hellichten Tag. Mehr dazu hier >>> (jg, jhe)